Киев сделал неожиданное предложение Москве

Украина предлагает России заключить новый договор о дружбе. По мнению Киева, соглашение должно быть основано на новых условиях.

Заключенное в середине 1990-х годов российско-украинское соглашение о дружбе и сотрудничестве устарело. Надо заключить новый договор, на совершенно других основаниях.

"Мы должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами. Любые отношения с Россией должны уже строиться на совсем иных основаниях и исходить из совсем иных реалий, чем это было в 90-х", — заявила замглавы украинского МИДа по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире местной радиостанции «Новое время».

Заключенный в 1997 году между Россией и Украиной договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве — основополагающий документ, регулирующий отношения двух стран. Он предусматривает стратегическое партнерство «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления», напоминает телеканал «360».

Соглашение действует 10 лет и автоматически продлевается. Однако МИД Украины в середине марта подготовил предложения по денонсации договора с Россией, а также план выхода из структур СНГ. В то же время, первый вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что Киев не собирается разрывать соглашение — напротив, намерен «требовать от российской стороны выполнения всех его положений».

Германия и Хорватия, 28 марта Украину покинули объявленные персона нон грата сотрудники российского посольства. Таким образом Киев решил продемонстрировать солидарность с Лондоном. Несколько стран Европы, в том числе Франция Польша , прибалтийские страны, Молдавия Албания , а также США Канада ранее приняли решение о высылке более 100 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

Российский МИД предупредил, что недружественный шаг не останется без ответа и пообещал устроить «партнерам» сюрприз.