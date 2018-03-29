Киев предложил Москве заключить новый договор о дружбе 

«В новых реалиях отношений с Россией мы всё равно должны выйти на новый договор… Любые отношения с Россией должны уже строиться на совсем иных основаниях и выходить из совсем иных реалий, чем это было в 90-х», — сказала Зеркаль в эфире радиостанции «Новое время». При этом она отметила, что старое соглашение должно быть разорвано.
В середине марта украинский МИД подготовил несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Москвой. Отмечалось, что Киев может пойти как на частичную или полную приостановку, так и на расторжение соглашения.
Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008 года документ был продлён ещё на 10 лет.