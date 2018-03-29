В Раде объяснили, почему на Украине «происходит геноцид»

По мнению парламентария, для выхода из сложившейся ситуации стране требуется работа большого коллектива с привлечением профильных экспертов, а не «лозунги и рассказы политиков».

При этом, по мнению депутата, Украине следует перестать советоваться с США и Международным валютным фондом при принятии новых законов.

"Когда принимаются законы, посоветовавшись с «дядей Сэмом» (США — Прим.ред.) или с МВФ, у нас в стране потом происходит геноцид. Мы же садимся с профильными специалистами. Мы смотрим, чтобы не было правовых коллизий и это соответствовало всем остальным действующим законам", — заключил Мураев.

Что имелось в виду под «геноцидом» депутат не объяснил.