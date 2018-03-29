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Порошенко пишет — Венгрия вычеркивает
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Порошенко пишет — Венгрия вычеркивает 

BFM.RU 34 минуты назад
Президент Петр Порошенко подписал Указ «Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год». Как сообщает Официальное интернет представительство президента Украины, Порошенко уверен, что программа позволит реализовать «все приоритетные договоренности между Украиной и странами НАТО».
В документе выражается надежда на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств-членов Альянса «с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации», а также введения целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке Украины к обретению членства в НАТО.
Указ Порошенко, однако, теряет смысл, если с его надеждами на все это «сотрудничество» не будет согласна Венгрия. Как известно, Будапешт не устраивает украинский закон о языках и он обещает и дальше блокировать сотрудничество Украины с НАТО.
Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире «Радио НВ» подтвердила, что в ближайшее время можно не ожидать уменьшения «попыток спекуляций со стороны Венгрии» по этому вопросу.
«Венгрия не будет снимать свои претензии. Насколько я понимаю, они будут поднимать свои претензии, и я не ожидаю, что они прекратят провоцировать и все время использовать все возможные рычаги для продолжения спекуляций», — констатировала Елена Зеркаль.
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