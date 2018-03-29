Порошенко пишет — Венгрия вычеркивает

Президент Петр Порошенко подписал Указ «Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год». Как сообщает Официальное интернет представительство президента Украины, Порошенко уверен, что программа позволит реализовать «все приоритетные договоренности между Украиной и странами НАТО ».

В документе выражается надежда на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств-членов Альянса «с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации », а также введения целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке Украины к обретению членства в НАТО.

Указ Порошенко, однако, теряет смысл, если с его надеждами на все это «сотрудничество» не будет согласна Венгрия . Как известно, Будапешт не устраивает украинский закон о языках и он обещает и дальше блокировать сотрудничество Украины с НАТО.

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире «Радио НВ» подтвердила, что в ближайшее время можно не ожидать уменьшения «попыток спекуляций со стороны Венгрии» по этому вопросу.

«Венгрия не будет снимать свои претензии. Насколько я понимаю, они будут поднимать свои претензии, и я не ожидаю, что они прекратят провоцировать и все время использовать все возможные рычаги для продолжения спекуляций», — констатировала Елена Зеркаль.