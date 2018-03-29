На Украине продолжат слушание дела обвиняемого в госизмене журналиста

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости . Королёвский районный суд Житомира в четверг продолжит рассмотрение уголовного дела против украинского журналиста Василия Муравицкого, которого на Украине обвиняют в государственной измене за его публикации в СМИ.

Муравицкий свою вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного законодательства.

На заседании в четверг, начало которого назначено на 11.00, защита намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения журналисту, который по решению суда находится под арестом. Кроме того суд должен начать исследовать доказательства государственного обвинения. Ранее суд не смог начать этот процесс, поскольку выяснилось, что один из адвокатов подсудимого оказался не ознакомлен с материалами уголовного дела, в связи с чем в заседании был объявлен перерыв почти на месяц, чтобы защитник смог их изучить.

"То, что адвокат Руслан Берещенко, допустим, сейчас ознакомиться с материалами дела, это не заменяет ознакомление с материалами на стадии раскрытия материалов. Фактически на данный момент и прокуратура , и суд попали в юридическую западную, которую сами себе поставили из-за халатности", — сказал адвокат Андрей Гожый в комментарии РИА Новости. Он отметил, что судебный процесс фактически «зашел в юридический тупик».

Попытка замены суда

Королевский районный суд Житомира приступил к рассмотрению дела против Муравицкого в октябре 2017 года. Однако судебный процесс забуксовал, поскольку, по мнению защиты, на суд оказывалось давление со стороны местной власти. Адвокаты журналиста обратились в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) с ходатайством о смене подсудности, поскольку считали, что суд в Житомире не может объективно рассмотреть данное дело.

Позднее ВССУ был ликвидирован, и дело о подсудности было передано на рассмотрение в Верховный суд. Однако суд отказал защите журналиста в смене подсудности дела. После чего дело продолжило слушаться в суде Житомира.

Единственным результатом, которого защита смогла добиться благодаря рассмотрению жалобы в Верховном суде Украины, стало решение о замене одного из судей в коллегии Королевского райсуда по делу Муравицкого. Адвокаты настаивали на этом в связи с тем, что тот на стадии досудебного следствия принимал участие в деле как следственный судья, что запрещено по украинскому законодательству. Верховный суд Украины согласился с этим в своем решении, и житомирский суд вынужден был прислушаться к этому замечанию.

В итоге защита рассчитывала, что в связи с этим суд должен был начать рассмотрение дела заново, однако суд продолжил слушать дело с того места, где он остановился до замены судьи.

Госизмена или репрессии?

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на «сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины». Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ Совета Европы , а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала «Страна.ua» Игоря Гужву , которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

Кот-агент

СБУ ранее обнародовала список опубликованных материалов житомирского журналиста, обвинив автора в работе в интересах России, а также удивившись тому, что за него на родине вступились сами украинцы.

Адвокат Муравицкого Андрей Гожый считает, что СБУ нарушила Конвенцию о правах человека, опубликовав заявление с перечнем материалов его подзащитного.

"Вместо написания манипулятивных материалов и разглашения тайны следствия займитесь лучше работой: коррупция, янтарь, контрабанда топлива на границе с Белоруссией и так далее. За эту статью большое спасибо, еще одно задокументированное нарушение статьи 6 Конвенции о правах человека (право на справедливый суд — ред.)", — заявил Гожый.

Адвокат считает абсурдными доказательства, которые собрало следствие против журналиста. «Честно говоря, меня удивляет, с чем Служба безопасности собирается идти в суд. Если с этими материалами, то есть с обычной журналистской работой, то это абсурд», — отметил Гожый.

Защитник журналиста рассказал РИА Новости, что доказательная база, собранная следствием, крайне слабая. По его мнению, следствие отнеслось к делу «очень халатно и поверхностно».

Гожый привел пример, что в материалах дела фигурирует «неустановленное лицо» или «агент Пампух». «Следствием с каналов связи была зафиксирована информация о некоем Пампухе. Его засчитали как неустановленное лицо, как агента. А это кот родственников Василия по кличке Пампух. Это есть в материалах дела», — заявил защитник.

Адвокат добавил, что подобных «сюрпризов» в деле предостаточно и защита обязательно заявит о них в ходе его рассмотрения по существу.

Нарушение прав человека

Национальный союз журналистов Украины считает, что выдвинутые Муравицкому обвинения противоречат внутреннему и международному законодательству.

"Появилось видео с комментарием житомирского журналиста Василия Муравицкого из зала суда (где ему избирали меру пресечения). Не видел материалов дела, и если все так, как говорит Василий, то есть страшная тенденция в нашей судебной системе, которая якобы реформируется: судилище за взгляды и высказывания, за журналистскую деятельность", — заявил секретарь союза Валерий Макеев.

По его мнению, это «незаконно по нашему внутреннему законодательству и, что очень неприятно, абсолютно противоречит законодательству высшей юридической силы — международному».

Он считает, что обвинения противоречат статье 19 Всеобщей декларации прав человека, которая ратифицирована Украиной и имеет силу международного договора. Как отмечается в этой статье, каждый человек имеет право на свободу убеждений и их выражение, «это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».

Давление и угрозы

Адвокат также заявлял, что следствие оказывало давление на основного свидетеля. «На него было давление. У него проводился обыск, проводились соответствующие беседы и с ним, и с его родственниками. Мы об этом писали в Генеральную прокуратуру, но наше обращение „похоронили“. Но у нас все задокументировано, и мы заявим об этом на судебном следствии, потом также передадим информацию европейским организациям», — сказал Гожый.

По его словам, свидетель в ходе досудебного расследования отказался от дачи показаний, сославшись на статью конституции, однако намерен дать показания непосредственно в суде.

Гожый также заявил об угрозах расправы, поступающих в адрес Муравицкого и его защиты. По его словам, им угрожают неизвестные, которыми руководят ранее баллотировавшиеся на выборах от партии «Блок Петра Порошенко» люди.

"Во время прошлого судебного заседания на сессию (Житомирского — ред.) областного совета пришли активисты в камуфляже и сказали, что если с Муравицким не разберется Служба безопасности Украины, то они сами с ним разберутся по законам военного времени. И с Муравицким, и с теми, кто его защищает, адвокатами. Они сказали, что вынесут нас вперед ногами и публично будут избивать и ставить на колени", — рассказал Гожый РИА Новости.

Адвокат добавил, что об этих угрозах он проинформировал мониторинговую миссию по правам человека ООН , миссию ОБСЕ, а также обратился за разъяснениями к председателю облсовета.

"Крепкий орешек"

Адвокат журналиста считает, что дело его подзащитного является политическим. По его словам, Муравицкий считает себя невиновным и не намерен признавать вину.

"Первоначальный расчет, что удастся сломать его психологически, не оправдался. Муравицкий оказался крепким орешком. И брать какую-то чужую вину на себя или подтверждать какие-то измышления он не собирается", — сказал Гожый.

Адвокат также заявил, что сразу после задержания Муравицкого следствие предлагало ему просить обмен на «кого-либо из самопровозглашенных Донецкой или Луганской народных республик». Однако журналист отказался, поскольку это означало бы признание им своей вины.

Муравицкий ранее заявлял, что как член Национального союза журналистов и международных организаций журналистов попросил их о помощи. Его защита также обратилась к Amnesty International с просьбой признать его политическим заключенным. О задержании журналиста проинформирована и ОБСЕ.

Адвокат заявил РИА Новости, что рассчитывает на справедливое рассмотрение дела Муравицкого в суде. Он также сообщил, что не намерен заранее разглашать тактику и линию защиты, чтобы не навредить своему клиенту.