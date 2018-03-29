В Москве заочно приговорили к четырем годам колонии наемника «Азова»

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы заочно приговорил к четырем годам колонии строгого режима россиянина Романа Железнова, признав его виновным в участии в боевых действия на Донбассе в составе украинского националистического батальона «Азов», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Это уже второй приговор в отношении россиянина за участие в военных действия на Донбассе — первый, тоже заочный, был вынесен в Самаре в отношении другого бойца «Азова».

Сам Железнов в Россию не вернулся, поэтому процесс происходил заочно, без его участия. Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить его к шести годам лишения свободы по статье 359 УК РФ «Участие наемника в вооруженном конфликте».

Свидетелем на процессе выступал отец Железнова, который заявил, что его сын работал в пресс-службе «Азова» и ни в каких боевых действиях не участвовал. По его словам, его сын ранее был судим за хулиганство, после отбытия наказания уехал в Европу, где ему пришлось остаться из-за «сфабрикованного дела» в России. Роман учился на политолога, окончил Высшую школу экономики, в детстве у него было несколько сотрясений мозга, что не отразилось «ни на умственных способностях, ни на его поведении», добавил отец.

Как следует из обвинительного заключения по делу о наемничестве, Роман Железнов с июля 2014 по февраль 2016 года служил на территории Украины в качестве наемника в батальоне «Азов». «Не позднее апреля 2014 (года) у гражданина РФ Железнова, являющегося приверженцем националистических идей, возник умысел участия в вооруженном конфликте на стороне украинских силовиков с целью получения материальной выгоды», — считает прокурор.

Побыв в нескольких странах Европы, Железнов прошел обучение в полке «Азов», получил там первоначальную физическую, психологическую подготовку, навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами. После, отмечает обвинение, он в качестве наемника выполнял приказы командира батальона «Азов», заключающиеся «в военных операциях в международном конфликте на территории Донецкой области и городе Мариуполь». После контузии он в порядке ротации вернулся в Киев и продолжил деятельность в штабе «Азова», сказала гособвинитель.

Таким образом, Роману Железнову вменяется то, что он «способствовал нестабильности» в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заключила обвинитель.

Это уже второй приговор в отношении россиянина из-за конфликта на Украине, первый прецедент был создан в Самаре. В июне прошлого года жителя Самары Артема Широбокова заочно приговорили к пяти годам колонии за участие в деятельности националистического батальона «Азов» на Украине.

Как сообщала пресс-служба управления ФСБ по Самарской области, 24-летний уроженец Самары Широбоков являлся приверженцем праворадикальной идеологии и участником самарской группировки футбольных фанатов. Как отметили в ведомстве, он уехал на Украину, где вступил в экстремистское объединение «Правый сектор» (запрещено в России). По версии следствия, молодой человек принял активное участие в деятельности данной структуры по свержению действующей на тот момент государственной власти страны.

Как отмечала пресс-служба УФСБ, Широбоков является бойцом батальона «Азов» при МВД Украины, принимает участие в боевых действиях на юго-востоке страны.