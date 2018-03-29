ВСУ открыли огонь из танков по пригороду Донецка

Подразделения ВСУ в среду вечером обстреляли из танковых орудий поселок Спартак, расположенный на северной окраине Донецка , сообщил руководитель представительства провозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«В 23.00 ВСУ открыли огонь по направлению населенного пункта Спартак с применением танков», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Кроме того, глава провозглашенной ДНР Александр Захарченко сообщил об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, на юге Донецкой народной республики, передает РИА «Новости» . «У нас есть раненые в тяжелом состоянии», — рассказал Захарченко.

Помимо этого, в оперативном командовании провозглашенной республики сообщили, что в районе населенного пункта Луганское, к западу от Донецка, на территорию ДНР пыталась проникнуть разведгруппа ВСУ численностью до 10 человек.

«В ходе движения противник вышел на минное поле», — уточнили в командовании, в результате от взрыва мины погибли двое украинских военнослужащих, еще трое получили ранения. В оборонном ведомстве подчеркнули, что для прикрытия отхода разведгруппы украинская сторона вела обстрел, однако силы ДНР ответный огонь не открывали.

Напомним, с 5 марта в Донбассе вступило в силу «абсолютное перемирие», о котором договорилась контактная группа по Донбассу. Однако уже 10 марта украинские силовики открыли по селу Саханка на юге ДНР огонь из минометов калибром 120 миллиметров.

Стремясь оградить население Донбасса от обстрелов ВСУ, 15 марта Захарченко предложил объявить в Донбассе пасхальное перемирие.