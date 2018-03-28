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Президент Эстонии подарила британской королеве баночку меда
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Президент Эстонии подарила британской королеве баночку меда 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила королеве Великобритании Елизавете II баночку меда, который был собран из улья, стоявшего во дворе президентского дворца в Таллине. Об этом сообщается на сайте эстонского президента.
Кальюлайд отметила, что Великобритания в период оккупации Эстонии была сильным союзником государственности страны.
"Они (Великобритания — "Газета.Ru") остаются нашими ближайшими союзниками и сейчас", — добавила президент Эстонии.
Ранее сообщалось, что генерал-губернатор Канады подарила президенту Украины Петру Порошенко снимок Киева из космоса.
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