Президент Эстонии подарила британской королеве баночку меда 

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила королеве Великобритании Елизавете II баночку меда, который был собран из улья, стоявшего во дворе президентского дворца в Таллине. Об этом сообщается на сайте эстонского президента.
Кальюлайд отметила, что Великобритания в период оккупации Эстонии была сильным союзником государственности страны.
"Они (Великобритания — "Газета.Ru") остаются нашими ближайшими союзниками и сейчас", — добавила президент Эстонии.
Ранее сообщалось, что генерал-губернатор Канады подарила президенту Украины Петру Порошенко снимок Киева из космоса.