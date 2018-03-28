В ДНР заявили о гибели двух силовиков

ДОНЕЦК , 28 мар — РИА Новости . Разведгруппа украинских силовиков в среду вечером зашла на минное поле при попытке проникнуть на позиции ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), два человека погибли, трое ранены, сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР. "Во время нахождения заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга в Донецке подразделениями оккупационных сил была предпринята очередная попытка дестабилизации обстановки на линии соприкосновения. Около 21 часа в районе населенного пункта Луганское нашими военнослужащими была обнаружена разведывательная группа ВСУ численностью до десяти человек, которая направлялась в сторону наших позиций", — сказал представитель ведомства. В оперативном командовании добавили, что в результате погибли два украинских разведчика, трое получили ранения. "В ходе движения противник вышел на минное поле, в результате подрыва украинские боевики, по предварительным данным, понесли потери — двое убитыми и трое раненых. Под прикрытием огня из гранатомётов и стрелкового оружия противник отошел на свои позиции, оставив раненного боевика на минном поле. В свою очередь, наши военнослужащие ответный огонь не открывали, строго соблюдая абсолютное перемирие", — подчеркнул представитель оборонного ведомства