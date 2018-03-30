Reuters: спецпрокурор интересуется контактами главы минюста США с россиянами в 2016 году

По их данным, команда Мюллера, проводящая расследование по поводу приписываемого Москве вмешательства в выборы в США 2016 года, ищет свидетельства этого во время съезда, на котором республиканцы в июле того же года утвердили Дональда Трампа единым кандидатом в президенты страны и предвыборную платформу. Особый интерес вызывают встречи, которые тогда провел Сешнс в Кливленде (штат Огайо), где в числе других зарубежных гостей присутствовал посол РФ . Следователи спецпрокурора берут подробные показания, с кем и о чем беседовал Сешнс, который на тот момент являлся помощником Трампа.

Представители избирательного штаба Трампа еще в 2016 году неоднократно опровергали причастность к смягчению формулировок проекта платформы партии касательно ситуации на Украине. Газета The Washington Post перед началом съезда республиканцев сообщала, что Диана Денман, участвующая в составлении текста партийной платформы, разработала поправку, которая содержала призыв поставить Киеву оружие. В утвержденном на съезде документе говорилось лишь о том, что США необходимо рассмотреть вопрос оказания Украине «надлежащего содействия».

Платформа Республиканской партии была одобрена на съезде, который проходил в Кливленде с 18 по 21 июля. В тексте документа нет упоминания о поставках оружия Украине. Партия выступила за сохранение санкций против России, введенных из-за событий на Украине.