Вице-спикер рады рассказала, для чего Украина сохраняет дипломатические отношения с Россией

По её словам, дипломатические отношения Киева и Москвы и так сведены к минимуму, в частности, на Украине нет российского посла, а есть лишь несколько консулов, но если их выслать, это приведёт к ответной высылке украинских консулов, и тогда «наши политзаключённые останутся один на один с Мордором», написала она.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что на Украине разрабатывают план по блокировке движения по Крымскому мосту. Эта идея принадлежит Ленуру Ислямову, который является одним из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» *.

Он заявил, что сделает все возможное для препятствования движения по мосту. При этом Ислямов предложил фиксировать всех, кто будет въезжать на полуостров по мосту, а затем вводить против этих людей санкции.