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Вице-спикер рады рассказала, для чего Украина сохраняет дипломатические отношения с Россией
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Вице-спикер рады рассказала, для чего Украина сохраняет дипломатические отношения с Россией 

Свободная пресса 26 марта 2018
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Facebook сообщила, что Украина не разрывает дипломатические отношения с Россией для того, чтобы иметь возможность оказать поддержку своим гражданам, находящимся в российских тюрьмах.
По её словам, дипломатические отношения Киева и Москвы и так сведены к минимуму, в частности, на Украине нет российского посла, а есть лишь несколько консулов, но если их выслать, это приведёт к ответной высылке украинских консулов, и тогда «наши политзаключённые останутся один на один с Мордором», написала она.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что на Украине разрабатывают план по блокировке движения по Крымскому мосту. Эта идея принадлежит Ленуру Ислямову, который является одним из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» *.
Он заявил, что сделает все возможное для препятствования движения по мосту. При этом Ислямов предложил фиксировать всех, кто будет въезжать на полуостров по мосту, а затем вводить против этих людей санкции.
*Верховный суд Крыма в апреле прошлого года признал «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.
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