Порошенко утвердил программу сотрудничества с НАТО на 2018 год

Как сообщили в среду в пресс-службе украинского главы государства, он утвердил выполнение годовой национальной программы под эгидой комиссии НАТО-Украина. Согласно тексту документа, особый акцент в текущем году будет сделан на «информировании общественности о евроатлантической интеграции Украины ». Всего на 2018 год запланировано проведение 444 мероприятий в рамках программы. Документ подробно описывает и регулирует сотрудничество Киева с североатлантическим альянсом по широкому спектру направлений, включая политические, военные, экономические, ресурсные и юридические вопросы. Главным приоритетом взаимодействия Киева с военно-политическим блоком провозглашается гармонизация законодательства Украины с законодательством стран-членов НАТО в сфере безопасности и обороны. А конечной целью является обретение Украиной членства в альянсе.