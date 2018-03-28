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Порошенко утвердил программу сотрудничества с НАТО на 2018 год
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Порошенко утвердил программу сотрудничества с НАТО на 2018 год 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Как сообщили в среду в пресс-службе украинского главы государства, он утвердил выполнение годовой национальной программы под эгидой комиссии НАТО-Украина.
Согласно тексту документа, особый акцент в текущем году будет сделан на «информировании общественности о евроатлантической интеграции Украины». Всего на 2018 год запланировано проведение 444 мероприятий в рамках программы. Документ подробно описывает и регулирует сотрудничество Киева с североатлантическим альянсом по широкому спектру направлений, включая политические, военные, экономические, ресурсные и юридические вопросы.
Главным приоритетом взаимодействия Киева с военно-политическим блоком провозглашается гармонизация законодательства Украины с законодательством стран-членов НАТО в сфере безопасности и обороны. А конечной целью является обретение Украиной членства в альянсе.
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