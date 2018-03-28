Ещё
Киев готовится к «какому-то реваншу» в Донбассе, считает Лукашевич
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Киев готовится к «какому-то реваншу» в Донбассе, считает Лукашевич 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев, изменив формат операции украинских войск и приняв закон о реинтеграции Донбасса, готовится к «какому-то реваншу».
"Так что все признаки того, что Украина, видимо, готовится к какому-то реваншу, налицо, поэтому напряжение возрастает. В значительной мере теперь требуется адекватная реакция и сообщества ОБСЕ, и в первую очередь нашей мониторинговой миссии", — заявил постпред в эфире телеканала «Россия 24», прокомментировав изменение формата и закон реинтеграции Донбасса.
Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, президент Украины Петр Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе. В частности, планировалось завершить «антитеррористическую» операцию (так в Киеве называют уже ведущуюся украинскими силовиками операцию в Донбассе) и начать военную операцию. Порошенко 16 марта сделал заявление, что режим «антитеррористической операции» в Донбассе завершен, введен режим «операции объединенных сил». Тогда же украинский президент назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил в Донбассе. Наев заявил, что не намерен контактировать с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, будет говорить с ними «на языке военной силы».
РИА Новости: последние новости
Украинский пранкер распространил фейк о "сотнях погибших" в Кемерово Украина оценила убытки от Крымского моста Карасин о деле Савченко: на Украине законы интерпретируются по-своему
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово190
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке345
Великобритания придумала наказание для России96
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине142
В Коломне начались задержания протестующих79
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение