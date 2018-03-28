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Канадские полицейские наводняют Украину
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Канадские полицейские наводняют Украину 

Украина.ру 33 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил канадский посол на Украине Роман Ващук на встрече с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
«Мы планируем увеличить количество наших офицеров-экспертов в Украине вдвое для эффективного реформирования Национальной полиции Украины и повышения уровня квалификации полицейских», — цитирует Ващука «Интерфакс-Украина».
В свою очередь Аваков поблагодарил Канаду за поддержку и выразил надежду на активизацию сотрудничества.
«Канада всегда выступала стратегическим партнером на пути реформирования ведомства и правоохранительной системы в Украине. Мы ценим поддержку наших канадских коллег в процессе реформирования МВД и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества», — сказал министр.
Проект поддержки подготовки полицейских (Police Training Assistance Project, РТАР) начался в октябре 2016 года. Он направлен на оказание консультативных услуг и подготовку кадров Нацполиции. Проект включает: консультации канадских специалистов по вопросам управления персоналом и вопросам профессионального развития, поддержку региональных учебных центров, развитие 8 специализированных курсов.
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