В МИД Украины предложили создать новый договор о дружбе с Россией

Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

"Мое мнение, что нельзя продолжать этот договор, потому что РФ уже нарушила этот договор… Мы должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами… Любые отношения с Россией должны уже строиться на совсем иных основаниях и выходить из совсем иных реалий, чем это было в 90-х", — заявила Зеркаль в эфире украинского радио «Новое время».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году президентами двух стран и ратифицирован Верховной радой Украины . Договор является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления». Договор был подписан на десятилетний срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев не намерен денонсировать договор о дружбе с РФ, отметив, что Украина «наоборот намерена требовать от России выполнять положения этого документа».