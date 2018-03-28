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В МИД Украины предложили создать новый договор о дружбе с Россией
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В МИД Украины предложили создать новый договор о дружбе с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Замглавы украинского МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль считает, что договор о дружбе России с Украиной необходимо разорвать, но с учетом внешнеполитической ситуации нужен договор в другом формате.
Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
"Мое мнение, что нельзя продолжать этот договор, потому что РФ уже нарушила этот договор… Мы должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами… Любые отношения с Россией должны уже строиться на совсем иных основаниях и выходить из совсем иных реалий, чем это было в 90-х", — заявила Зеркаль в эфире украинского радио «Новое время».
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году президентами двух стран и ратифицирован Верховной радой Украины. Договор является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления». Договор был подписан на десятилетний срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.
Ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев не намерен денонсировать договор о дружбе с РФ, отметив, что Украина «наоборот намерена требовать от России выполнять положения этого документа».
Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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