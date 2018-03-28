«Остановить процесс не удаётся»: почему на Украине растёт нелегальный оборот оружия и военной техники — RT

Случайная находка Украинская полиция обнаружила крупную партию военной техники, которую планировалось нелегально продать. По данным пресс-службы ведомства, она хранилась на складах Новоград-Волынского района Житомирской области и нашли её случайно — в ходе расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода.

«В течение двух недель был проведён ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 объектов, подготовленных к продаже. Среди обнаруженной техники — БТРы, БМП, ЗИЛы, «Урал», ГАЗ, КУНГи, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебёдками и другая техника, в т. ч. для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ней, аккумуляторные батареи, шины и прочее», — говорится в сообщении Нацполиции.

Правоохранители пытаются установить, из каких частей поступила техника и использовалась ли она в районе боевых действий на востоке Украины . По заявлению военного прокурора Центрального региона Украины Григория Рябенко, обнаруженная техника не является военной и, скорее всего, была легально продана в 2013-2016 годах.

Однако источник RT в Национальной полиции говорит, что у следователей есть сомнения в законности сделки.

«Она военная и во время военных действий была продана как избыточная. Но как это может быть, учитывая военные действия на востоке страны? Мы сейчас проверяем, действительно ли техника была продана и законной ли была сделка», — заявил собеседник RT.

Не поддаётся подсчёту

Андрей Кошкин. Украина наладила нелегальные поставки вооружения, которое было выпущено преимущественно во времена СССР, во все возможные страны, рассказывает в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии университета имени Г. В. Плеханова, академик Академии военных наук РФ

«Поставки идут в страны Восточной Европы, Африки и на Ближний Восток. Бизнес по продаже оружия приносит украинским дельцам баснословные прибыли», — отметил эксперт.

По словам источника RT в Министерстве обороны Украины, нелегальные поставки техники за рубеж действительно проводятся.

«Мы регулярно фиксируем нехватку техники на складах, в зоне АТО её наличие проверить сложнее. Пока нам не удаётся взять ситуацию под контроль», — говорит собеседник RT.

По словам источника RT, после начала так называемой АТО Украина превратилась в один из крупнейших рынков по продаже нелегального вооружения в Европе.

Только на руках у населения, по подсчётам Национальной полиции, находится около 5 млн единиц оружия. По мнению экспертов, определить, сколько военной техники украдено на Украине, сейчас невозможно.

Олег Неменский. «В стране идёт незаконная война даже по украинским законам, наблюдается отмирание государственного аппарата, правоохранителям не удалось вернуть монополию на насилие, быстрыми темпами растёт преступность, уровень которой превышает 90-годы. Хаотичные военные действия создают хорошие условия для распространения оружия незаконными путями», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований

По словам эксперта, на Украине регулярно случаются крупные пожары на складах вооружения, которые происходят не случайно.

За годы независимости в стране зафиксировали шесть масштабных возгораний на складах, причём большая часть из них произошла уже после 2014 года. Например, в конце октября 2015 года загорелось вооружение на складах в Сватове Луганской области, на котором хранилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов.

В середине марта 2017 года пожар произошёл на самом большом армейском складе вооружения и боеприпасов — в 30 км от города Балаклея Харьковской области. Его тушили два дня, а потери составили около 1 млрд грн ($114 млн). В сентябре прошлого года такая же ситуация наблюдалась и на оружейном складе в Калиновке , который находится в 20 км от Винницы. В то же время пожар произошёл на складе в районе села Малоянисоль Донецкой области.

Западный вектор

Украинская военная техника нелегально попадает во многие горячие точки, а также в различные страны в обход международных санкций. Большой резонанс вызвало появление на чёрном рынке ракетных двигателей украинского завода «Южмаш», которые, вероятно, приобрела Северная Корея

Прошлым летом журналисты предположили, что ракеты могли продавать из-за отсутствия заказов, большая часть которых ранее поступала со стороны России , а также из-за финансового кризиса в стране. Тогда руководство «Южмаша» и СНБО опровергли информацию, но теперь всплывают новые подробности этого дела.

Украинские зенитно-ракетные комплексы FN6 использовались боевиками «Исламского государства»*, о чём заявило в ноябре 2015 года кувейтское информагентство KUNA. По данным журналистов, оружие было куплено на территории Украины, а затем через Турцию попало на территорию Сирии

«Украина плохо контролирует свой рынок вооружения, но западным странам невыгодно предавать это огласке. Они поддерживают страну, поэтому Украине всё это пока сходит с рук», — подчеркнул Неменский.

Кошкин считает, что США , которые фактически управляют Украиной, закрывают глаза на нелегальную торговлю вооружением и техникой.

«Но сложившаяся ситуация негативно влияет на соседей Украины и другие страны мира, куда поставляется украинское оружие», — считает Неменский.

Источник RT в Министерстве обороны говорит, что нелегальная продажа оружия продолжится и далее.

«Продают всё, что могут. Масштабы достигли таких размеров, что остановить этот процесс не удаётся. Единственная надежда на то, что иностранные партнёры введут более жёсткий контроль за оборотом оружия», — говорит собеседник RT.

Однако пока западные партнёры Украины — ЕС и США — контролируют только то оружие, которое сами передают Украине, отмечают эксперты. Так, по данным источника RT в Минобороны Украины, в феврале 2018 года глава ведомства Степан Полторак на встрече со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом в Вашингтоне дал гарантии, что противотанковые комплексы Javelin «не пропадут и не сгорят».

Анна Голубченко Оригинал публикации