Погружение на дно: украинские соцсети и российское горе

Гибель людей в Кемерово стало очередным тестом на человечность, который провалили большинство представителей украинского патриотического мейнстрима. При этом, радостные пляски над телами погибших принято обосновывать принципом коллективной ответственности — несмотря на то, что в сгоревшем торговом центре в основном умерли несовершеннолетние дети, которые явно не совершили в своей жизни никаких грехов перед украинской национальной идеей.

Это никого не останавливает — украинский националист может без особого труда представить смерть кемеровских детей кармической расплатой за переизбрание Путина или заслуженной божьей карой за гибель детей Донбасса — стараясь не рефлексировать по поводу того, по чьей вине погибли мирные жители Горловки Луганска или Донецка

Больше того, у наших блогеров вошло в моду оправдывать свое злорадство апелляцией к страданиям маленьких сирийцев, на головы которых падают российские бомбы. Хотя Россия вмешалась в сирийский конфликт после четырех лет гражданской войны, за время которой Сирию систематически бомбили самолеты из стран НАТО . Это никогда не волновало украинскую патриотическую общественность — как, впрочем, и военные преступления украинского контингента в Ираке . Хотя Надежда Савченко откровенно рассказывает в своей биографической книге о том, как ее сослуживцы убили маленькую арабскую девочку, откупившись от ее родителями двумя сотнями долларов.

Конечно, эти пятиминутки ненависти периодически сменяются попытками лицемерной показной скорби — когда патриоты заявляют, что погибшие в торговом центре оказались очередной жертвой путинского режима — вместе с упомянутыми выше детьми Сирии и Донбасса. Однако, общий тренд патриотической пропаганды все равно сводится к тезису о том, что пожар в ТЦ был для России вполне заслуженным наказанием, а по его жертвам лучше особенно не скорбеть — если, ты, конечно, не хочешь прослыть безнадежным ватником.

Нездоровая бесчеловечная реакция на российские беды и катастрофы, которая генерируется в украинских соцсетях буквально после каждого «запоребрикового» ЧП, заслуживает не только морального порицания — тем более, что блогеры бравируют людоедским характером своих сообщений. Она заслуживает анализа в контексте внутренних украинских проблем, которые не принято освещать в патриотических соцсетях. По сути, профессиональные украинские националисты переносят на российских соседей фрустрацию по поводу печальной ситуации в своей собственной стране, осознавая, что они никак не могут на нее повлиять — выказывая очевидные комплексы, которые наверняка бы могли заинтересовать с профессиональной точки зрения Фрейда, Юнга и Райха.

Так, отравление «боярышником», которое произошло в российской Сибири, вызвало целую волну гнусных шуток об извечном алкоголизме русских дикарей — хотя буквально накануне в Украине произошло массовое отравление поддельной водкой, жертвой которого стали десятки людей. Тема российского «боярышника» превратилась у нас в популярный националистический мем, и с его помощью регулярно пытаются поддеть россиян — хотя в киевских дворах повсюду лежат баночки от «настоянки глоду», и все знают, что обедневшие украинские граждане давно и активно перешли на употребление этого аптечного суррогата. До такой степени, что об этом даже заговорили в украинском Минздраве

То же касается темы кемеровского пожара — ведь не так давно, когда в Одессе сгорел детский лагерь, лично открытый при участии местной власти и Порошенко, украинские СМИ достаточно откровенно писали об экономии на технике безопасности, пожароопасных стройматериалах и несвоевременных действиях пожарников. А сам Порошенко, тем временем, открыто проигнорировал одесскую катастрофу. Больше того, по словам независимых журналистов, украинские блогеры-порохоботы получили в те дни жесткое распоряжение не педалировать распространение об одесском пожаре. И зачастую о нем молчали те самые люди, которые порадовались сейчас гибели маленьких россиян.

Акции в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Впрочем, они молчат и сейчас — избегая говорить, что виновники одесского пожара так и не понесли наказания. Хотя следствие быстро выяснило, что строительство палат в детском лагере вообще было не согласовано и соответствующих служб, и, по сути, носило незаконный характер.

Разоблачая каждую песчинку в глазу своего соседа, наши патриоты умело находят тысячу положительных сторон в своих собственных неурядицах. «Я рада, что живу в Украине — стране, где тоже полная хрень с противопожарными сигнализациями, коррупцией и прочими факторами, приводящими к подобной катастрофе; НО! Я точно знаю, что в моей стране оцепление в этой ситуации снесли бы через 15 минут, в течении часа пожар бы кишил добровольцами, АТОшниками, волонтерами, медиками — и никто бы нас не остановил. И рядом были сотни а то и тысячи таких же ударенных на всю голову. Потому что по-другому уже невозможно. Мы бы не раздумывали, не просили, не ждали» — рассказывает украинский волонтер Юлия Кузьменко, призывая видеть позитив в развале государственной системы своей страны. Хотя патриотические волонтеры не проявили себя ни во время пожара в Одессе, ни в ходе катастрофических пожаров на военных складах, которые вспыхивают то на востоке, то в центре страны. А если бы они приехали не место этих ЧП, представители МЧС сразу выставили бы этих «добровольных помощников» прочь — чтобы они не мешали ликвидировать последствия катастрофы, бессмысленно умножая количество ее жертв.

Можно не сомневаться — это хроническое нежелание и неумение видеть собственные проблемы может обернуться для Украины большой бедой. Общество, которое радуется сгоревшей соседской хате, не заметит, как в его дом придет та же большая беда. Тем более, что зарплата в конверте от представителей президентских структур мешает украинским патриотам рассказывать о коррупции и преступном головотяпстве в своей стране.

Конечно, украинская реакция на большую беду в Кемерово была очень разной — и попытка свести ее к злорадным насмешкам была бы несправедливым и незаслуженным обобщением. Множество людей разных политических взглядов искренне скорбели по погибшим взрослым и детям. А также напомнили, что в Украине также случаются отравления и пожары. «Можно выбирать из всех граждан Украины тех, кто глумится над трагедией в Кемерово. Можно, но не нужно. Это — отдельные личности, которые сознательно занимаются эпатажем ради того, чтобы получить свой кусочек славы, пусть и такой вонючей. Ну, или с другими целями. Но вчера на концерте, стоило артисту упомянуть про Кемерово, весь зал встал в память о жертвах трагедии ещё до того, как тот закончил говорить. А под консульством в Одессе лежат цветы» — справедливо говорит об этом журналист Юрий Ткачев

И эта искренняя человеческая солидарность, которая не знает политических и географических границ, помогает нам вновь обрести оптимизм после погружение на дно бесчеловечной, разжигающей ненависть пропаганды.