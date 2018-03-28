«В следующий раз будем по вам стрелять»: Кто и зачем нападает на украинских правозащитников

«Когда я проходила к Izone [месту проведения дискуссии], праворадикалы заблокировали вход и заявили, что запланированное нами мероприятие не состоится. Они протестовали против обсуждения проблемы ультраправых движений, как таковой, и выкрикивали свои традиционные лозунги о вымирании белой расы», — рассказала Татьяна Печончик, один из организаторов мероприятия из «Центра информации о правах человека».

«Мы возьмем в руки оружие! И не будем просто приходить срывать эти собрания словами. Мы будем по вам стрелять. Мы отсюда не уйдем», — кричали националисты в адрес участников мероприятия.

Ультраправые ворвались и на проходившую там же дискуссию Международного красного креста на тему о правах женщин. Националисты разгромили фотовыставку, угрожали участникам, а прибывшая полиция смогла лишь вытеснить националистов из зала, после чего участников мероприятия под конвоем полиции эвакуировали на двух автобусах «от греха подальше». Однако не всех полиции удалось защитить. По дороге к станции метро, четверо ультраправых активистов напали и избили одного из участников — журналиста 5.6 magazine Илью Романенко.

Нападавшие представились активистами «Правого сектора». Возглавляли нападавших Юрий Ноевый, депутат Киевского горсовета от партии «Свобода» и лидер киевской ячейки «Правого сектора» Владимир Загазей . Согласно заявлению, опубликованному «Правым сектором», нападение было совершено потому, что данное мероприятие было нацелено на «дискредитацию патриотического движения», а участники мероприятия «глумились над украинскими государственными символами». В свою очередь, украинские правозащитники считают ультраправых «агентами Кремля».

Украинские правозащитные организации заявляют об угрозах и участившихся нападениях со стороны украинских ультраправых, которые не позволяют им провести ни одного мероприятия. Организаторы дискуссии на Docudays заявляют об «ультраправой весне», начавшейся на Украине в 2018 году, словно бы эта проблема возникла только сейчас, а прежде ничего подобного не происходило.

«За последний месяц такие случаи участились. На Украине происходит ни что иное, как «ультраправая весна» — констатирует правозащитник Екатерина Сергацкова.

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Почему «ультраправая весна» для украинских правозащитников началась только сейчас? Для ответа на этот вопрос достаточно взглянуть на публикуемую ими статистику нападений ультраправых. В ней фактически отражены только факты нападений на членов собственных правозащитных организаций. Поскольку активистов правозащитных организаций в принципе немного, то и фактов набирается не так уж и много, так как все прочие случаи рассматриваются, как нормальное «противодействие российской агрессии». В частности, об «ультраправой весне» правозащитники заговорили потому, что в марте украинские националисты сорвали около десятка их мероприятий в разных городах Украины.

Однако организаторы мероприятия, даже протестуя против нападений на свои выставки и конференции, продолжают винить Россию в том, что они становятся объектами агрессии украинских националистов, утверждая, что «ультраправые — это анти-европейское движение», как в частности прокомментировала нападение Елена Шевченко , глава ГО «Инсайт».

При этом, в принципе украинские правозащитники не против диалога с ультраправыми, протестуя лишь против нападений на свои мероприятия. «Мы не против диалога с ультраправыми, но мы против диалога силовыми методами», — заявляет один из организаторов дискуссии, правозащитник Владимир Яворский

По сути, мы видим, как агрессия ультраправых переключается и на вполне «про-европейских» активистов, бывших соратников по Майдану, упорно старавшихся игнорировать рост национализма с 2014 года.

Организаторы требуют от полиции поймать и наказать националистов, подчеркивая, что безнаказанность будет только способствовать увеличению количества нападений с их стороны. В то же время, украинские правозащитники отдают себе отчет в том, что произошло сращивание ультраправых и государственных структур.

«Мы видели много примеров, когда в отделения полиции за нападавшими приезжают народные депутаты разных фракций. Через полчаса людей, которые были на мероприятиях с взрывпакетами и ножами, отпускают. Я лично видела, как полицейские за руку здороваются с праворадикалами» — заявила организатор мероприятия из ГО «Инсайт» Елена Шевченко.

Парадокс ситуации заключается в том, что данные правозащитные организации традиционно акцентировали свою деятельность на критике ультраправых движений в России, игнорируя или даже оправдывая аналогичные движения на родине.

В данном контексте можно напомнить, что в 2016 году аналогичное «выездное» мероприятие Docudays в Афинах организаторы были вынуждены перенести в украинское посольство в Греции , но из-за угроз совершенно с другой стороны — со стороны греческих ультралевых, считавших, что организаторы, как раз способствуют росту националистических настроений в украинском обществе.

Как сообщало издание «Русские Афины»: «Посольство Украины по соображениям безопасности отменило проведение фестиваля „Увидеть Украину: Docudays путешествует по миру“ в Афинах, из-за чего организаторам пришлось переместиться под крышу посольства Украины. Причиной отмены стали заявления группы леворадикальный партий, об акциях протеста против проведения мероприятия, назвав их пропагандистскими и нацистскими. По мнению антифашистов, опубликованном в издании toperiodiko.gr, „является кощунством проводить мероприятие прославляющее нацизм буквально на следующий день после даты 9 мая, дня Победы над нацизмом“. В основе всего мероприятия, говорится в материале греческого издания, лежит желание оклеветать жителей Крыма и Донбасса и оправдать попытки их покорения».

Таким образом, многие украинские правозащитные организации сами себя загнали в своеобразное политическое гетто: в странах Европы их нередко считают сторонниками националистов, тогда как на родине они не в состоянии провести даже вполне нейтральную дискуссию из-за угроз или нападений ультраправых.