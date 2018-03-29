Ещё
ФСБ завела уголовное дело на украинских пограничников за задержание крымского судна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

ФСБ завела уголовное дело на украинских пограничников за задержание крымского судна 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко, передает ТАСС. Дело было возбуждено по ст. 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Чиновник добавил, что задержание российского судна — это «грубое нарушение международного права».
По словам Михайличенко, действия украинских пограничников «противоречат Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года». Он рассказал, что крымские власти работают над оказанием правовой помощи членам задержанного судна.
Как ранее писал «ФедералПресс», в Госпогранслужбе Украины заявили, что члены экипажа «Норда» нарушили «порядок выезда из временно оккупированной территории Украины». Российское судно было доставлено вместе с экипажем в порт Бердянска.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Информацию о сотнях погибших в Кемерове запустил украинский пранкер В Раде перечислили, что необходимо Украине для вступления в НАТО В Раде покажут «шокирующее видео» с участием Савченко
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева382
Украина признала продажу ракетных технологий КНДР68
Работу по совместительству хотят запретить в РФ33
Британия раскрыла место отравления Скрипалей166
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине602
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение