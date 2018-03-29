ФСБ завела уголовное дело на украинских пограничников за задержание крымского судна

Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко, передает ТАСС. Дело было возбуждено по ст. 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Чиновник добавил, что задержание российского судна — это «грубое нарушение международного права».

По словам Михайличенко, действия украинских пограничников «противоречат Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года». Он рассказал, что крымские власти работают над оказанием правовой помощи членам задержанного судна.