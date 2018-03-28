Карасин о деле Савченко: на Украине законы интерпретируются по-своему

"Мы по-человечески ей соболезнуем из-тяжелых испытаний, которые выпали на долю этой женщины. Но Украина — самостоятельно государство. То, что там свои законы интерпретируются по-своему — это хорошо известный фактор. Не только для нас, но и для мировой общественности", — сказал Карасин.

На прошлой неделе суд арестовал Савченко на два месяца. Во время заседания она объявила голодовку. Защита уже подала апелляционную жалобу на арест, ее рассмотрят в суде 29 марта.

Савченко обвиняют в планировании терактов в здании парламента и правительственном квартале Киева. По словам генпрокурора Юрия Луценко, у следствия есть доказательства того, что она намеревалась уничтожить боевыми гранатами две ложи Рады, а из автоматов расстреливать тех, кто выживет.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана , которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».

Рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.