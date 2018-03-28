Глава Института украинского языка заявил, что во введении латиницы нет необходимости

Во введении латиницы на Украине нет необходимости, а если это попытка не быть похожими на россиян, то она является примитивной обороной. Об этом заявил директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко. «Никакой необходимости нет. Потому что у нас есть украинская графика, которая выросла на почве исторической кириллицы, она продолжает эту кириллицу, это уже идет от X века у нас. От XI века у нас памятники этой графикой. Если это попытка дистанцироваться от России , то не надо забывать, что любые тесные связи с Россией начинаются в XVII веке», — приводит его слова УНН.

Гриценко призвал вместо этого утверждать красоту украинского языка.

«А предыдущие восемь веков развития нашей письменности и культуры? Это мы должны выбросить на помойку? Чтобы только не быть похожими на россиян? Это примитивная оборона. А нам надо переходить давно в наступление», — отметил Гриценко.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин согласился подискутировать о введении в стране латиницы наряду с кириллицей.