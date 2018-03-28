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Российские дипломаты, объявленные персоной нон грата, покинули Украину
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Российские дипломаты, объявленные персоной нон грата, покинули Украину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. СОТРУДНИКИ РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА, ОБЪЯВЛЕННЫЕ НА УКРАИНЕ ПЕРСОНА НОН ГРАТА, УЖЕ ПОКИНУЛИ СТРАНУ — ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
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