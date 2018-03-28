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Хан: Украина нарушила Соглашение об ассоциации с ЕС
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Хан: Украина нарушила Соглашение об ассоциации с ЕС 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства Йоханнеса Хана.
«Украинская власть не выполнила своих обязательств. Отказ от отмены этой нормы, распространяющей на гражданских активистов обязательства государственных служащих, противоречит европейским устремлениям Украины», — добавил Хан.
Он добавил, что это также противоречит настойчивым рекомендациям, предоставленным Украине международными партнерами, включая Венецианскую комиссию, ОБСЕ/БДИПЧ и ЕС.
«Гражданское общество должно иметь возможность контролировать деятельность власти без лишних препятствий и вмешательств. Система е-декларирования была создана с целью предотвращения коррупции государственными должностными лицами», — напомнил он.
Еврокомиссар подчеркнул, что действия Украины противоречат Соглашению об ассоциации.
«Отношения ЕС с Украиной базируются на общих ценностях. Обе стороны согласились, что уважение к демократическим принципам, правам человека и основным свободам являются основными элементами Соглашения об ассоциации», — заключил он.
Йоханнес Хан настоятельно рекомендовал Украине выполнить свои обязательства, чтобы не подорвать прогресс, достигнутый в отношениях с ЕС.
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