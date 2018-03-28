Ещё
Еврокомиссар раскритиковал Украину за невыполнение обязательств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Еврокомиссар раскритиковал Украину за невыполнение обязательств 

RT на русском 1 час назад
Фото: Украина.ру
Европейский комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан раскритиковал Киев в связи с тем, что на Украине всё ещё не отменено обязательство, согласно которому общественные активисты, работающие в сфере противодействия коррупции, должны подавать электронные декларации. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
«Неисполнение обязанности по отмене распространения этой нормы… на гражданских активистов противоречит европейским устремлениям Украины. Это также противоречит рекомендациям международных партнёров Украины, в том числе ЕС», — указывается в заявлении.
По словам еврокомиссара, давление на общественных деятелей, вызванное обязательством подавать данные документы, будет играть на руку тем, кто стремится пресечь все усилия Украины по борьбе с коррупцией.
Отмечается, что заявление было опубликовано в связи с тем, что 1 апреля истечёт срок подачи электронных деклараций общественными активистами, работающими над противодействием коррупции.
В ноябре в Еврокомиссии назвали скромными результаты борьбы с коррупцией на Украине.
Украинский политолог Олег Соскин рассказал в разговоре с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.
RT на русском: последние новости
На последних участках Крымского моста начали укладку асфальта Неизвестные осквернили храм в Одесской области Климкин ответил на предложение о введении на Украине латиницы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке307
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово53
Захарова плачет третий день124
Мавроди не нашлось места на кладбище21
Названы герои трагедии в Кемерово40
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение