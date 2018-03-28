Еврокомиссар раскритиковал Украину за невыполнение обязательств

Европейский комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан раскритиковал Киев в связи с тем, что на Украине всё ещё не отменено обязательство, согласно которому общественные активисты, работающие в сфере противодействия коррупции, должны подавать электронные декларации. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Неисполнение обязанности по отмене распространения этой нормы… на гражданских активистов противоречит европейским устремлениям Украины. Это также противоречит рекомендациям международных партнёров Украины, в том числе ЕС», — указывается в заявлении.

По словам еврокомиссара, давление на общественных деятелей, вызванное обязательством подавать данные документы, будет играть на руку тем, кто стремится пресечь все усилия Украины по борьбе с коррупцией.

Отмечается, что заявление было опубликовано в связи с тем, что 1 апреля истечёт срок подачи электронных деклараций общественными активистами, работающими над противодействием коррупции.

В ноябре в Еврокомиссии назвали скромными результаты борьбы с коррупцией на Украине.