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Волошин: Вашингтон играет первую скрипку в истории с высылкой российских дипломатов
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Волошин: Вашингтон играет первую скрипку в истории с высылкой российских дипломатов 

Украина.ру 30 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил эксперт-международник, экс-сотрудник украинского МИДа Олег Волошин.
«Выдворение российских дипломатов из Украины действительно является демонстрацией солидарности с Великобританией. Масса стран высылает, даже Венгрия на самом деле очень дружественная России, но под давлением, очевидно, Вашингтона. Мы видим, что Вашингтон здесь играет фактически первую скрипку. Формально — Лондон, но на самом деле основную роль играют Соединенные Штаты, потому что США выслали больше дипломатов, чем любая другая страна», — сказал он.
По мнению эксперта, такие действия со стороны Америки были подготовлены заранее.
«Причем, похоже на то, что эта высылка готовилась давно, поскольку уж очень целевым образом это сделано. Многие страны Европы мучительно придумывали: сколько, как, то США раз и закрыли консульство в Сиэтле под предлогом того, что там находится база подводных лодок», — пояснил Волошин.
Волошин также подчеркнул, что высылкой российских дипломатов Украина приобретает дополнительные симпатии Запада.
Так, на встрече с главой Администрации Президента Украины Игорем Райниным посол США на Украине Мари Йованович поблагодарила Киев за солидарность с Вашингтоном.
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