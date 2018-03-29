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Любовь Глебова ответила на 33 острых вопроса
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Любовь Глебова ответила на 33 острых вопроса 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сенатор стала новым гостем ток-шоу Молодёжного парламента при Госдуме
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Любовь Глебова стала гостем интерактивного шоу «33 вопроса политику», организованного совместно с Молодёжным Парламентом при Госдуме РФ. В ходе разговора сенатору были заданы 33 вопроса. Среди них вопросы о межпарламентском сотрудничестве со странами СНГ, о путях разрешения конфликта на юго-востоке Украины, значении миротворческих миссий, а также о важности участия молодёжи в мероприятиях международного масштаба.
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