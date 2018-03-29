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Колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса пересекла госграницу
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Колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса пересекла госграницу 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей успешно пересекла российско-украинскую границу, сообщил РИА Новости представитель Южного таможенного управления Станислав Хапилин.
Колонна с детскими продуктовыми наборами, учебной литературой и предметами первой необходимости — всего более 400 тонн — была сформирована в населенном пункте Ковалевка Ростовской области. Около 4.00 мск автомобили выехали к государственной границе. В пути следования колонна разделится на две — одна из них прибыла на пункт пропуска «Донецк», вторая — на «Матвеев Курган».
"К настоящему времени автомобили на обоих пунктах пропуска прошли таможенное оформление. Оно проведено в соответствии с международным законодательством в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины", — сказал Хапилин. Он отметил, что после досмотра колоны продолжили движение в Донецк и Луганск.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 22 февраля. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в апреле 2018 года. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 74 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 74 тысяч тонн гуманитарных грузов. —0-
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