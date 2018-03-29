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Гуманитарная автоколонна МЧС России направилась в Донбасс
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Гуманитарная автоколонна МЧС России направилась в Донбасс 

ТАСС 20 минут назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. МЧС России направило 75-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В 04:00 мск из Донского спасательного центра, расположенного в ростовской Ковалевке, вышла колонна МЧС России и направилась в Донецкую и Луганскую области. Она доставит жителям более 400 тонн гуманитарной помощи", — сообщили в министерстве.
В настоящее время автомобили следуют к российско-украинской границе. Колонна проследует через пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган», где машины пройдут необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.
В состав гуманитарного груза вошли продуктовые наборы, учебная литература, а также предметы первой необходимости.
"За рулем автомобилей — опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру", — отметили в МЧС.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется с августа 2014 года. Всего было направлено 74 автомобильные колонны с 73 тыс. тонн гуманитарных грузов.
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