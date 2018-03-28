Савченко как технология апгрейда украинского режима

Очевидно, что здесь есть как минимум два пласта — видимый — с видеозаписями «заговорщиков» и завозом оружия, а, в конечном итоге, с организацией спецслужбами Украины провокации. Сама провокация организована преследует две цели — скомпрометировать Савченко и отчасти дестабилизировать политическую обстановку в стране, что дает Порошенко дополнительную опцию — объявив военное положение и обвинить во всем РФ , перенести или временно отменить очередные президентские и парламентские выборы.

И второй пласт, который приоткрывается только сейчас — вся или почти вся эта история была задумана и организована некоей третьей силой — ни властью, ни самой Савченко. И теперь эта сила начинает постепенно на наших глазах реализовывать свой замысел.

Пять интриг в одном сюжете

В ночь с 27 на 28 марта в Интернете появился очередной видеоролик с участием Надежды Савченко, находящейся в настоящее время в СИЗО

Сюжет прост: Савченко стоит, судя по всему, ночью в просторной комнате, за окном которой темно и красиво идет снег. Она снимает с себя вышиванку, вместо которой надевает военную гимнастерку, а затем берцы. После чего раздаются слова: «Вместе мы сменим политическую систему. Надежда есть!»

Теперь об интригах.

Во-первых, дата появления сюжета. Дело в том, что на 29 марта назначена заседание суда, на котором будет заслушана апелляция адвокатов Савченко, поданная им в связи, как они считают, с ее незаконным арестом. Но появление этого видеосюжета было бы технологически правильным осуществить не в ночь на 28, а в следующую, к утру 29 марта. Это было бы куда более эффективно и для самой Савченко, и для апелляции. Хотя очевидно, что апелляцию Савченко (ее адвокаты) не выиграет, но зато эффект от этого сюжета был бы куда более весомый с этой точки зрения, сутки спустя. Почему выпустили «не во время», — первая интрига.

Во-вторых, видеролик появился на странице Надежды Савченко в Facebook, то есть в интернете, к которому сама парламентарий явно не имеет доступа в камере СИЗО. Возможно, его выставила сестра Надежды Вера по заранее обговоренному между сестрами плану или кто-то из близких к Савченко людей, имеющих доступ к ее странице в Facebook. Допустим, это так. Но это — вторая интрига.

В-третьих, ролик, о котором идет речь, снимался не в СИЗО (это очевидно) и явно не в ночь перед арестом. Это — студийная съемка, для изготовления которой понадобилось бы как минимум несколько часов, если не суток подготовки — с репетицией, выставлением света, размещением декораций. На всё это у Савченко не было физически времени после возвращения из-за границы, когда она сначала была допрошена в СИЗО, а на следующий день арестована после снятия с нее парламентом Украины депутатской неприкосновенности. Интрига в то, когда и где снимался этот видеосюжет.

В-четвертых, этот ролик — второй, а первый появился в Интернете буквально на следующий день после ареста Савченко. В том ролике Савченко сидит в абсолютно пустом заде Верховной Рады, произносит слово «бабах» и после этого, обращаясь к зрителям, а скорее всего к своим коллегам по парламенту, говорит не совсем приличное слово, которое на русский язык можно перевести как «Обосрались?» То есть интрига в том, что сюжеты не только заранее снимались, но их уже по крайней мере — два.

И, наконец, пятая интрига этой истории — все это делала ни сама Савченко, ни ее команда, которой у нее нет (а то, что есть — провокаторы из СБУ ). Если же судить по качеству технического исполнения, эти ролики выполнены командой крепких профессионалов. И интрига в том — откуда они взялись и кто их нанял?

А теперь несколько предварительных выводов.

1. Команда профессиональных пиарщиков заранее, то есть за несколько дней до ареста Савченко изготовили несколько видеороликов с ее участием, при том один из них снимался в профессиональной видеостудии, а второй при соответствующем освещении прямо в зале парламента.

2. Команду профессиональных высококвалифицированных пиарщиков найти на Украине не трудно, специалисты есть. Но стоят они дорого — десятки тысяч долларов за ролик и работают в Киеве на известные западные компании. А с учетом срочности заказа сумма их гонорара может быть весьма значительной. Но таких денег у Савченко явно нет. Поэтому, скорее всего, эта работа была оплачена кем-то другим, не Савченко.

3. Эта третья сила имеет некий запас видероликов с участием Савченко. Пока вышли два.

Но главное — у нее есть средства и оргструктура, чтобы начать раскрутку Савченко (уже отсняли сюжеты, размещают их в соцсетях и украинских СМИ). И при этом третья сила демонстрирует общественности, что ее цель — не прекращение судебного преследования Савченко, а куда более важное и долгоиграющая политической кампания — выборы президента и парламента.

И поэтому выходят ролики не к датам очередных заседаний суда, а по какому-то пока неизвестному нам, но, вероятно, существующему более глобальному плану.

4. Поскольку ролики снимались ранее, а само следствие против Савченко раскручивалось уже после этих съемок, то, очевидно, существует некий большой сценарий, который осуществляет на Украине третья сила. Но тогда очевидно и другое.

Всеми своими действиями команда Порошенко , вернее ее отдельные члены, способствовали осуществлению этого сценария, поскольку сценарий согласовывается с заранее снятыми видеороликами.

И тогда получается, что в команде Петра Порошенко есть так называемые «кроты», то есть люди, которые демонстрируя начальнику преданность, на самом деле за деньги или по убеждениям (второе — маловероятно) действуют вопреки его интересам, но в точном соответствии со сценарием, к которому изготавливались видеоролики.

Кроты в окружении Порошенко

Есть ли в окружении нынешнего президента Украины Петра Порошенко «кроты»? То есть люди, приближенные к президенту, но действующие в интересах третьей силы?

Ответ очевиден, — конечно, есть. Вообще в украинских верхах всегда были и есть такие политики, которые, прикрываясь «близостью к телу», действовали не в своих, вернее не только в своих, но и в интересах других политических сил.

Парад в честь Дня независимости в Киеве

Наиболее яркий пример — бывший при президенте Викторе Януковиче глава его администрации Сергей Лёвочкин , вошедший в украинскую политическую историю, как человек, находившийся в непосредственной близости к первому лицу государства, стал главным подозреваемым в организации протестов на Майдане.

По словам бывшего президента Украины Леонида Кучмы, сказанными в свое время автору, таких людей уже в конце своей каденции он обнаружил и в своей команде. Но было поздно. И сам Кучма в конфиденциальной беседе назвал их поименно. Они и сейчас — не последние люди на Украине.

Есть они и в команде Порошенко. Такие люди появляются по разным причинам. Не только за деньги, не только из-за неудовлетворенных при нынешнем режиме амбиций. Но и из-за опасений, что после ухода нынешнего главы государства в отставку, следующий обязательно «загонит за Можай» всю его команду. Поэтому украинские олигархи и украинские политики никогда не складывают яйца в одну корзину.

Так что в команде Петра Порошенко есть те, кто мог способствовать реализации Сценария с участием Савченко.

Третья сила выставляет «муляж»

Теперь попробуем разобраться в том, кому это выгодно.

Во-первых, очевидно, что, если такая сила есть, то она весьма квалифицирована, мотивирована и финансово не ограничена.

Во-вторых, ясно, что у этой структуры есть некий сценарий, в котором Савченко определена техническая роль. Вряд ли серьезные люди с серьезными деньгами могли бы делать ставку на Савченко, как президента. Соответствующего этой роли уровня знаний и опыта у нее нет.

Предвыборная агитация в Киеве

Савченко может играть только второстепенную роль «политического муляжа». В настоящее время она должна, по сценарию третьей силы, набрать политический вес достаточный для того, чтобы ослабить в случае, если будут назначены очередные или внеочередные президентские выборы, двух главных претендентов — Порошенко и Тимошенко, в электоральном поле которых она начинает в настоящее время активно топтаться. И вот тогда, когда Савченко, не имеющая шансов на победу в президентской кампании, откусит от того и от другого кандидата по изрядному куску электорального пирога, на сцене и появится представитель этой третьей силы.

Можно предположить, что третья сила — некое политическое сообщество, которое хотело бы, убрав из претендентов на президентство, двух одиозных политиков — Порошенко и Тимошенко, выдвинуть абсолютно новую для страны и при этом компромиссную для России и США фигуру — менее одиозную, чем Тимошенко, менее коррумпированную, чем Порошенко, не связанную как они оба с нынешними коррумпированными кланами Украины и к тому же в силу своей «новизны», способную решить вопрос мирного урегулирования гражданского конфликта на востоке Украине в течение короткого времени — к концу 2019 года. Россия в этом случае получает либо полное, либо частичное снятие санкций, США — разрядку политической ситуации в этой точке политической карты мира и переносе, совместно с Россией, внимания на более важные мировые проблемы — борьбу с Исламским Государством*, снижение влияния на мировые процессы Китая , продолжение борьбы США с Ираком . Там у США интересы куда более фундаментальные, чем на Украине.

Что касается поднявшейся санкционной волны после «отравления Скрипаля», то она скоро спадет, а вот нерешенная для России и США проблема Украины останется.

Есть еще, конечно, проблема поставок газа в Европу: из США сжиженного сланцевого, а из России природного по «Северному потоку-2». Но и это можно будет, урегулировав украинский конфликт, решить путем переговоров и секторального раздела европейского газового рынка.

Переговоры всегда лучше любой войны, даже «холодной». И этот сценарий, который, возможно, осуществляется на наших глазах с участием Савченко — лучшее тому подтверждение.

Если, конечно, предположить, что обе стороны, действительно, договорились и действуют на Украине сообща — в качестве единой третьей силы.