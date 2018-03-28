В ДНР возбудили дело после гибели женщины при обстреле силовиками Горловки

ДОНЕЦК , 28 мар — РИА Новости . Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) возбудила уголовное дело по статье «Теракт» в отношении украинских командиров после гибели жительницы Горловки из-за обстрела, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня заявило об обстреле подконтрольной республике Горловки украинскими силовиками, в результате которого погибла женщина.

"Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 229 Уголовного кодекса ДНР «Террористический акт, повлекший смерть человека», в отношении командира 24 отдельной механизированной бригады ВСУ и командира первого механизированного батальона данной бригады", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, эти командиры отдали подчиненным приказ на открытие огня по территории ДНР. В результате обстрела Горловки погибла пожилая женщина.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.