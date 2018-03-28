Накипело: Порошенко решил рассказать школьникам о химатаке в Солсбери

Об этом он заявил во время Всеукраинской акции «Дети объединяют Украину ».

В ходе выступления президент заявил детям, что о них узнает не только вся страна, но и весь мир, так как мировое сообщество поддерживает Украину.

После этого Порошенко неожиданно перешел к шпионскому скандалу с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля

«Видите, когда в Европе впервые за много лет было применено Россией химическое оружие, было выслано огромное количество российских дипломатов», — сказал он.

Ранее на открытии детского сада в Ровенской области Порошенко рассказал детям о войне в Донбассе, децентрализации и безвизе с Катаром.

Ранее немецкий политик заявил, что в Европе готовы обвинить Россию во всех бедах, а уже потом искать доказательства.