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Накипело: Порошенко решил рассказать школьникам о химатаке в Солсбери
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Накипело: Порошенко решил рассказать школьникам о химатаке в Солсбери 

Украина.ру 51 минуту назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил во время Всеукраинской акции «Дети объединяют Украину».
В ходе выступления президент заявил детям, что о них узнает не только вся страна, но и весь мир, так как мировое сообщество поддерживает Украину.
После этого Порошенко неожиданно перешел к шпионскому скандалу с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.
«Видите, когда в Европе впервые за много лет было применено Россией химическое оружие, было выслано огромное количество российских дипломатов», — сказал он.
Ранее на открытии детского сада в Ровенской области Порошенко рассказал детям о войне в Донбассе, децентрализации и безвизе с Катаром.
Ранее немецкий политик заявил, что в Европе готовы обвинить Россию во всех бедах, а уже потом искать доказательства.
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