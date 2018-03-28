Народная милиция ЛНР заявило о гранатометном обстреле пригорода Луганска

"В 14.30 ВСУ из автоматического гранатомета станкового (АГС) с направления Кондрашевская Новая (железнодорожная станция — ред.) произвели обстрел территории ЛНР в районе Красного Яра", — сказал Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.