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Народная милиция ЛНР заявило о гранатометном обстреле пригорода Луганска
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Народная милиция ЛНР заявило о гранатометном обстреле пригорода Луганска 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 28 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из гранатомета пригород Луганска, заявил в среду журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"В 14.30 ВСУ из автоматического гранатомета станкового (АГС) с направления Кондрашевская Новая (железнодорожная станция — ред.) произвели обстрел территории ЛНР в районе Красного Яра", — сказал Марочко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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