МИД РФ: Действия Киева отражают комплексы майданной власти

Российские дипломаты подчеркнули, что Киев выслал работников посольства и генеральных консульств РФ в знак «солидарности» с русофобской провокацией, устроенной Лондоном в связи с так называемым «делом Скрипалей», которое к Украине и раздирающим её острым проблемам не имеет вообще никакого отношения.

«Проводимый Киевом бездумный курс на последовательное нанесение максимального ущерба российско-украинским отношениям является отражением комплексов, которыми страдают нынешние майданные деятели, дорвавшиеся к власти в результате госпереворота 2014 года. Желая выслужиться перед своими западными покровителями и спонсорами, украинские власти готовы любой ценой угодить своим кураторам», — говорится в заявлении МИД России

Представители внешнеполитического ведомства отметили, что срежессированные действия Киева с западными странами, включая Францию Германию , создают негативный фон для переговорного процесса по урегулированию внутриукраинского кризиса, в том числе в рамках «нормандской четвёрки».

«Предпринятый нынешними киевскими властями глубоко враждебный по отношению к России акт не останется, разумеется, без нашего адекватного и весьма чувствительного ответа. Иллюзий в этом плане у зарвавшихся политиканов быть не должно», — заявили дипломаты.

Как уточнил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев, персоной нон грата на Украине объявлены российские дипломаты уровня первого и второго секретаря. Представитель пресс-службы посольства РФ в Киеве предупредил, что высылка сотрудников может привести к увеличению срока предоставления консульских услуг.