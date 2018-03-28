Ещё
МИД РФ: Действия Киева отражают комплексы майданной власти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

МИД РФ: Действия Киева отражают комплексы майданной власти 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Российские дипломаты подчеркнули, что Киев выслал работников посольства и генеральных консульств РФ в знак «солидарности» с русофобской провокацией, устроенной Лондоном в связи с так называемым «делом Скрипалей», которое к Украине и раздирающим её острым проблемам не имеет вообще никакого отношения.
«Проводимый Киевом бездумный курс на последовательное нанесение максимального ущерба российско-украинским отношениям является отражением комплексов, которыми страдают нынешние майданные деятели, дорвавшиеся к власти в результате госпереворота 2014 года. Желая выслужиться перед своими западными покровителями и спонсорами, украинские власти готовы любой ценой угодить своим кураторам», — говорится в заявлении МИД России.
Представители внешнеполитического ведомства отметили, что срежессированные действия Киева с западными странами, включая Францию и Германию, создают негативный фон для переговорного процесса по урегулированию внутриукраинского кризиса, в том числе в рамках «нормандской четвёрки».
«Предпринятый нынешними киевскими властями глубоко враждебный по отношению к России акт не останется, разумеется, без нашего адекватного и весьма чувствительного ответа. Иллюзий в этом плане у зарвавшихся политиканов быть не должно», — заявили дипломаты.
Как уточнил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев, персоной нон грата на Украине объявлены российские дипломаты уровня первого и второго секретаря. Представитель пресс-службы посольства РФ в Киеве предупредил, что высылка сотрудников может привести к увеличению срока предоставления консульских услуг.
Украина.ру: последние новости
Погребинский: Цель властей Украины - полноценная война с Россией Раскрыта личность украинского пранкера, распространившего фейк о «сотнях погибших» в Кемерово Вовремя: Омелян возмутился, почему с ним не согласовали строительство Крымского моста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина360
Умер Олег Анофриев40
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»101
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
«Буран» решили воскресить162
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС обратилось с предупреждением к москвичам
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение