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Украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР 26 снарядов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР 26 снарядов 

Федеральное агентство новостей 43 минуты назад
Луганск, 29 марта. Украинские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Отмечается, что за сутки ВСУ применили гранатометы (СПГ, АГС), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под огонь попали Славяносербск, Лозовое, Красный Яр и Первомайск.
Украинскими военными по территории ЛНР было выпущено 26 снарядов.
Напомним, Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против ЛНР и ДНР, которые после государственного переворота на Украине заявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.
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