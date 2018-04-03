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Власти Крыма: задержание судна «Норд» Украиной сравнимо с пиратством
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Власти Крыма: задержание судна «Норд» Украиной сравнимо с пиратством 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Украинские пограничники действовали подобно пиратам, когда задержали российское рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море.
Об этом заявил замглавы Совета министров Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, передает пресс-служба крымского правительства.
«Задержание судна можно приравнять к пиратскому акту … задержано оно было в водах общего пользования Азовского моря», — сказал он.
Этот шаг является провокацией со стороны Киева, который любыми способами пытается нагнетать напряженность в отношениях с Россией, отметил полпред.
Мурадов считает, что Россия должна занять жесткую позицию в данной ситуации. Если этого не случится, то будет создан прецедент, и подобные акции в дальнейшем повторятся в акватории Азовского и Черного морей, а также на других морских пространствах.
Сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. На борту судна находились 10 россиян. Позже суд Украины решил арестовать «Норд». Капитану сейнера было предъявлено обвинение в «нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в порты Крыма».
Россия требует освободить команду и вернуть судно владельцу. Управление ФСБ в Крыму возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по факту угона судна.
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