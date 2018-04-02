Прокуратура Украины предъявила обвинение капитану российского судна «Норд» 

Украинская прокуратура обвинила капитана российского рыболовецкого судна «Норд» в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в порты Крыма. «31 марта 2018 гражданину Украины, капитану судна „Норд“ объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (»Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё»), за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Украины.
Ранее представитель владельца судна заявил, что украинские пограничники заставляют моряков с арестованного Украиной сейнера «Норд» признать себя гражданами Украины.
26 марта Госпогранслужба Украины заявила о задержании судна «Норд», на борту которого находились десять человек с российскими паспортами, выданными в Керчи.