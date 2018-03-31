Крым обвинил Киев в угоне судна с российскими моряками

Украина арестовала российский сейнер «Норд», зарегистрированный в Крыму . Он был задержан украинскими пограничниками в Азовском море, в 15 милях от берега, вместе с экипажем из десяти россиян.

Хотя в Москве потребовали немедленного освобождения рыбаков, украинская Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее, поскольку Крым Киев продолжает считать «своим».

«Норд» доставлен в порт Бердянска УФСБ по Крыму, в свою очередь, возбудило уголовное дело по статье «Угон водного транспорта» против пограничников, задержавших «Норд».

Василий Гуцуляк доктор юридических наук, эксперт по морскому праву «Что касается ширины территориального моря любого государства, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, она не может превышать 12 морских миль. Больше международным правом не разрешается. Указанное судно было за пределами государственной границы. Если мы исходим из Конвенции ООН по морскому праву, то существует так называемая процедура незамедлительного освобождения экипажа. Она предполагает, если вкратце, государство флага судна вносит разумный залог и экипаж подлежит незамедлительному освобождению. В международной практике судоходства это обычное явление — задержание и арест судов. На стороне, которая осуществила задержание, лежит, в том числе и обязанность обеспечить безопасность людей, поэтому я не думаю, что в этом есть что-то необычное. Другое дело, что касается ответственности. Если выяснится, что задержание было незаконным, без достаточных на то оснований, то тогда, конечно, на той стороне, которая осуществила это задержание, лежит обязанность возместить и выплатить соответствующую компенсацию. Что же касается сложившейся ситуации, вряд ли тут дело дойдет до суда, нужно договариваться. В ближайшее же время какое-то компромиссное решение будет найдено. Ну а вообще, если мы говорим, в связи с чем возникает ситуация, то указывали уже и часть российских юристов: сегодня сложилась право неопределенности в части, касающейся обеспечения безопасности мореплавания у побережья Крыма. Международное сообщество считает, что фактически эта обязанность лежит на Украине, но Украина реально не может эффективно обеспечивать эту безопасность. С точки зрения международного сообщества, те меры, которые предоставляет РФ в этих водах, за РФ это правило не признается. И вот такой уникальный казус сегодня возник. Судно ежедневно требует расходов. Кроме того, экипаж должен получать соответствующую и зарплату, и обеспечение. А судно, если простаивает, оно не приносит прибыль. Безусловно, это серьезный удар для судовладельца. Судоходная компания в первую очередь заинтересована в скорейшем освобождении экипажа. Если уже возникает достаточно серьезная ситуация, когда понятно, что судно в ближайшие сроки не выцарапать, судоходная компания должна решить вопрос с репатриацией экипажа».

Капитану судна Владимиру Горбенко на Украине вменяют статью — нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию, то есть Крым, с целью нанесения вреда интересам страны. Наказание — ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Остальных членов экипажа обвинили в незаконном пересечении границы. Санкция — штраф от ста до трехсот минимальных доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

Капитан выполнял волю судовладельца, поэтому защита россиян должна строиться на отсутствии прямого умысла, рассуждает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров

Александр Захаров партнер Paragon Advice Group «Капитан и команда выполняли рейс и указания судовладельца. Вменять такой состав — преступление. Наверное, можно, но с учетом, вероятно, отсутствия вины самого капитана и команды. Конечно же, капитан несет большую ответственность, чем команда, потому как капитан принимает решения, но капитан выполняет те обязательства, которые несет судовладелец. Должен ли консул российский вмешиваться? Я полагаю, с учетом российско-украинских отношений, вернее, их отсутствия и достаточно напряженного диалога, я не исключаю, что российский консул, наверное, будет вмешиваться и пытаться оказывать содействие капитану и команде задержанного судна».