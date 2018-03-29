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ФСБ возбудила дело в связи с задержанием Украиной российского судна на Азове
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ФСБ возбудила дело в связи с задержанием Украиной российского судна на Азове 

Федеральное агентство новостей 29 марта 2018
Севастополь, 29 марта. Заместитель председателя правительства Крыма Игорь Михайличенко сообщил, что Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту задержания украинскими пограничниками рыболовецкого судна под флагом России.
Сообщается, что дело было возбуждено по статье 211 УК «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».
Напомним, что рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море. В настоящее время судно находится в Бердянске на автономном снабжении. Морякам запрещено покидать судно.
Ранее сообщалось, что производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая» обратился в российский МИД, после того как украинские пограничники задержали его судно «Норд».
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