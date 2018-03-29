ФСБ возбудила дело в связи с задержанием Украиной российского судна на Азове

Сообщается, что дело было возбуждено по статье 211 УК «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Напомним, что рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море. В настоящее время судно находится в Бердянске на автономном снабжении. Морякам запрещено покидать судно.

Ранее сообщалось, что производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая» обратился в российский МИД, после того как украинские пограничники задержали его судно «Норд».

Это неполный текст новости