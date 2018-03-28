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Курсант ФСБ сбежал в Украину после президентских выборов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Курсант ФСБ сбежал в Украину после президентских выборов 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Госпогранслужба Украины сообщила, что курсант института ФСБ Сергей Удовиченко попросил политическое убежище в стране. Как говорится в Facebook украинских пограничников, 20-летний Сергей Удовиченко приехал на автомобильный погранпункт Гоптовка из Белгородской области и попросил признать его политическим беженцем. «В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России», — написали пограничники Украины. Удовиченко учится на третьем курсе Голицынского пограничного института ФСБ. По словам молодого человека, он втайне от руководства вуза участвовал в оппозиционных митингах в Москве. Примерно три месяца назад он заметил за собой слежку. Сбежать в Украину курсант решил после президентских выборов 18 марта. Как пишет Infox, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сказал, что через несколько недель Удовиченко может получить запрошенный им статус беженца.
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