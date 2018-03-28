Столица несогласия: Харьков в зеркале социологии

Известная социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты четвертого муниципального опроса по всем областным центрам Украины (а также городам Мариуполь и Северодонецк). Соцопрос был проведён в январе-феврале текущего года и посвящён качеству жизни в различных регионах государства и политическим предпочтениям жителей областных центров

В первую очередь, следует отметить: все без исключения регионы Украины чрезвычайно недовольны текущим положением дел. То, что страна движется в «верном направлении», в Харькове уверены лишь 13% опрошенных (наилучший результат во Львове и Виннице — 24%). Реакция на происходящие процессы населения второго по величине города Украины и бывшей столицы УССР является весьма показательной для понимания истинных настроений русскоязычной Украины.

Начнём с того, что харьковский городской голова Геннадий Кернес и руководимый им горсовет стали наиболее популярными представителями местного самоуправления в масштабах всей Украины. Одобряют их работу 29% и 14% соответственно. Для сравнения, следующие на втором месте мэры Одессы и Ивано-Франковска имеют всего по 17%, а тамошние горсоветы набирают ещё меньше (8% и 11%).

Действительно, Харьков по уровню своего экономического развития и благоустройства входит сегодня в число наиболее состоятельных городов Украины, что отражается практически на всех показателях развития. Потому местная власть пользуется большой популярностью — Геннадий Кернес победил на местных выборах 2015 года уже в первом туре. И всё это, заметьте, без ура-патриотической риторики.

Кернес был широко известен как убеждённый противник Евромайдана и до сих пор является ответчиком в судебном процессе об «издевательствах над активистами». Этот процесс широко освещается в прессе, но, как видим, никоим образом не отражается на популярности мэра среди харьковчан, а представляемая Кернесом в Харькове аморфная партия «Відродження» лидирует в симпатиях харьковчан (16%). На втором месте оппозиционная «За життя» известных харьковчан Евгения Мураева Вадима Рабиновича (14%), на третьем «Оппозиционный блок» и «Батькивщина» (по 9%). Проправительственный БПП «Солидарность» набирает в Харькове всего 4%.

Весьма показательно, что Харьков (наряду с Одессой и Мариуполем) является лидером по числу горожан, желающих вступления Украины в Таможенный союз — 27% (в Одессе 29%, в Мариуполе 37%). Напомню: это происходит на четвёртом году «революции», когда истерическая антироссийская пропаганда безраздельно царит во всем информационном пространстве Украины, а несогласных систематически отправляют за решетку. В подобных условиях огромное количество «неопределившихся» тоже нужно толковать не в пользу разрекламированной «европейской интеграции» — часто люди опасаются высказывать свои истинные мысли, если они расходятся с официальной точкой зрения.

При этом экономическое положение за прошедшие 12 месяцев ухудшилось у 66% харьковчан, у 13% на осталось на «прежнем уровне» и только у 6% «улучшилось». Улучшения в будущем ожидают лишь 9% респондентов, а каждый второй считает, что ситуация «ухудшится» или «значительно ухудшится». Так же весьма скептично высказываются харьковчане и о разрекламированных перспективах вступления страны в НАТО . Против вступления в Североатлантический альянс высказываются 43% респондентов (28% «за»).

Ситуация в Харькове

Одновременно в масштабах Украины харьковчане являются лидерами по числу поездок в РФ и страны СНГ (23% жителей) и это формирует их собственный взгляд на истинный облик России, который в корне отличается от пропагандистских агиток. В семье подавляющее большинство харьковчан (81%) продолжает использовать русский язык — это подразумевает осознание своих истинных корней и нежелание поддаваться конъюнктурной украинизации. Напоминаю, речь идёт о втором по величине городе страны, центре большого региона. А добавьте сюда сходные по настроениям города — от Одессы до Мариуполя до Северодонецка.

Естественно, что применяемый для подавления этих настроений репрессивный аппарат харьковчанами воспринимается неприязненно. Уровень доверия СБУ является одним из самых низких в стране — число доверяющих СБУ 18% (предпоследний результат по Украине). Также на протяжении последних трёх лет падает уровень доверия к полиции, что связано с её неэффективной работой в условиях взрывного роста преступности, а ведь Харьков раньше считался вполне безопасным «ментовским городом».

В общем, число преданных официальному Киеву лоялистов можно определить в Харькове от 10 до 15% опрошенных харьковчан и это число остаётся стабильным, невзирая на все усилия пропаганды и репрессивных органов. Это те самые 13% (плюс-минус погрешность), которые уверены, будто после Евромайдана дела в целом идут в «верном направлении». Отражая тревожные ощущения лояльных власти харьковчан, известный харьковский телеведущий и ярый сторонник госпереворота 2014 года Владимир Мазур в своё время написал на своей странице в ФБ:

«Знаете о чем я лично думаю с 22 февраля 2014 года? О том как будет выглядеть их реванш. В то, что он будет, заставляет верить меня мой склад характера, история вообще и Украины ХХ века в частности… Я просто-таки убеждён: он готовится и он будет. То ли в виде Мураева-Рабиновича, то ли в виде кого-то типа Допы [ Михаила Добкина ], то ли в куда худшем виде… Для тех, которые выйдут на охоту, все эти истории [наших] ссор и обид ровным счётом ничего не значат. Для них все мы майдауны, укропы, бендеры, и далее по списку. Они-то главное не забыли, в отличие от нас».

Резюмируя, можно сказать, что Харьков изо всех сил старается сохранять цивилизованный образ жизни, даже если остальная страна погружается в болото. Люди это ценят и поддерживают местную власть, а вместе с ней и перспективу большей самостоятельности в принятии решений на местном уровне. Насаждаемое в стране мракобесие имеет определённую поддержку (от 10 до 15 процентов) в полуторамиллионном городе, но эта цифра не растёт и остаётся стабильной со времени событий зимы 2014 года. На фоне очевидной деградации украинского государства остающиеся на виду сторонники нынешней власти выглядят очевидной нелепостью, хотя и занимают ключевые посты в госадминистрации (не путать с местным самоуправлением), официозной прессе и репрессивных органах.