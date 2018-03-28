Медведчук: украинский народ не живёт, а выживает

Украинский народ от реформ правительства не живёт, а выживает, нищета со всеми её последствиями захлестнула страну. Об этом заявил известный политик, лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук , комментируя решение правительства о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ

Медведчук обратил внимание на «феерическую абсурдность» заявления премьера Владимира Гройсмана о пользе прекращения действия программы экономического сотрудничества с Россией. «Мы из-за разрыва становимся только сильнее». Кого Гройсман имеет в виду под высокопарным «мы»? Украину , её народ?.. Пусть трезво оценит уровень поддержки своих «реформ». У него, как и у Яценюка, поддержка на уровне статистической погрешности. Его «реформы» привели к тому, что народ не живёт, а выживает», — написал в среду политик в Facebook.

По его словам, нищета со всеми её последствиями захлестнула страну, а реальная безработица зашкаливает. «Когда слышишь столь громкие заявления от напыщенного дурака, не разбирающегося ни в экономике, ни в менеджменте, невольно задаешься тем же вопросом, что и экс-премьер-министр Азаров (книги которого, кстати, на Украине запретили): „Есть ли мозги у Гройсмана?“, — отметил Медведчук.