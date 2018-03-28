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Медведчук: украинский народ не живёт, а выживает
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Медведчук: украинский народ не живёт, а выживает 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Украинский народ от реформ правительства не живёт, а выживает, нищета со всеми её последствиями захлестнула страну. Об этом заявил известный политик, лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук, комментируя решение правительства о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ.
Медведчук обратил внимание на «феерическую абсурдность» заявления премьера Владимира Гройсмана о пользе прекращения действия программы экономического сотрудничества с Россией. «Мы из-за разрыва становимся только сильнее». Кого Гройсман имеет в виду под высокопарным «мы»? Украину, её народ?.. Пусть трезво оценит уровень поддержки своих «реформ». У него, как и у Яценюка, поддержка на уровне статистической погрешности. Его «реформы» привели к тому, что народ не живёт, а выживает», — написал в среду политик в Facebook.
По его словам, нищета со всеми её последствиями захлестнула страну, а реальная безработица зашкаливает. «Когда слышишь столь громкие заявления от напыщенного дурака, не разбирающегося ни в экономике, ни в менеджменте, невольно задаешься тем же вопросом, что и экс-премьер-министр Азаров (книги которого, кстати, на Украине запретили): „Есть ли мозги у Гройсмана?“, — отметил Медведчук.
Кабинет министров Украины 21 марта в одностороннем порядке расторг программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Премьер-министр Гройсман заявил тогда, что „это решение пойдёт на пользу Украине, мы из-за разрыва становимся только сильнее“.
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