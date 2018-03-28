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Все дороги ведут к Порошенко: Близкие к президенту люди получили два месторождения лития в Донбассе
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Все дороги ведут к Порошенко: Близкие к президенту люди получили два месторождения лития в Донбассе 

Украина.ру 50 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщают журналисты программы «Наши деньги».
Учредителями ООО «Петро-Консалтинг» являются Олег Большаков из Львова и Николай Есипенко из Киева. Руководите фирмой Игорь Коломиец.
В госреестре Минюста телефонный номер «Петро-Консалтинг» совпадает с номером телефона компании «Чаривный маеток». Основателем компании является Тарас Игнащенко, сын советника министра энергетики Владимира Игнащенко.
Последний прописан в Киеве в соседней квартире с нардепом Игорем Кононенко на ул. Рейтарской. Игнащенко также был замечен в аэропорту Жуляны в 2016 году, встречающим Кононенко.
Владимир Игнащенко также является помощником народного депутата от БПП Анатолия Матвиенко, родным дядей народного депутата от БПП, экс-главы Госуправления делами Сергея Березенко. По словам экс-нардепа Николая Томенко, именно Кононенко и Березненко сейчас осуществляют неофициальное руководство президентской фракцией в Верховной Раде.
Тарас Игнащенко является соучредителем ООО «Киевбиоенерго» вместе с Артемом Коваленко и Игорем Гладковским — сыном Олега Гладковского, первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, бизнес-партнера Петра Порошенко.
На Игоря Гладковского сейчас зарегистрирована автомобильная корпорация «Богдан», которой ранее владел отец, а в 2000-х годах — украинский президент Петр Порошенко.
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