Ирина Верещук: После 2019 года украинская ГТС будет никому не нужна

Германия подписала договор с компанией Nord Stream 2 на строительство газопровода в обход Украины . До 2019 года строительство этого газопровода будет завершено. В результате Украина лишится $3 мрлд ежегодного дохода, что будет катастрофой для экономики страны, и она будет выкинута из энергетического клуба Европы», — заявила в эфире «112 Украина» политический эксперт Ирина Верещук.

Она напомнила, как в 2002-2003 годах у Украины был шанс подписать консорциум на эксплуатацию газовой магистрали с Германией. Однако украинские политики на это не решились.

Затем последовало отключение Украины от туркменского и азербайджанского газа. По ее мнению, эти ошибки так и не были учтены украинской властью, которая оказалась неспособной защищать интересы страны.