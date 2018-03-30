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Ирина Верещук: После 2019 года украинская ГТС будет никому не нужна
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Ирина Верещук: После 2019 года украинская ГТС будет никому не нужна 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Германия подписала договор с компанией Nord Stream 2 на строительство газопровода в обход Украины. До 2019 года строительство этого газопровода будет завершено. В результате Украина лишится $3 мрлд ежегодного дохода, что будет катастрофой для экономики страны, и она будет выкинута из энергетического клуба Европы», — заявила в эфире «112 Украина» политический эксперт Ирина Верещук.
Она напомнила, как в 2002-2003 годах у Украины был шанс подписать консорциум на эксплуатацию газовой магистрали с Германией. Однако украинские политики на это не решились.
Затем последовало отключение Украины от туркменского и азербайджанского газа. По ее мнению, эти ошибки так и не были учтены украинской властью, которая оказалась неспособной защищать интересы страны.
«Сейчас у нас опять появился последний шанс передать трубу в консорциум, но вместо этого политики занимаются дипломатией. МИД должен не заниматься ерундой, и говорить о переходе с кириллицы на латиницу, а заниматься переговорами и экспертной оценкой вопросов, важных для экономики страны и искать пути их решения», — подытожила эксперт.
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