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Украинская полиция взлетит под облака
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Украинская полиция взлетит под облака 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает «Корреспондент».
«Опыт иностранных коллег будет использован в работе Управления организации деятельности полиции на воде и воздушной поддержки. В частности, мы начинаем набор пилотов вертолетов на службу в новом подразделении», — заявил Князев.
Он отметил, что его ведомство получит десять вертолетов модели Н145. Именно эти модели используются полицией Чехии.
По словам Князева, нагрузка на пилотов будет большой, ведь они будут работать по всей Украине.
«На западе, востоке и севере страны будут дислоцироваться по два экипажа. На столицу приходится наибольшее количество трасс, поэтому в Киеве должен быть постоянно один-два экипажа. Мы планируем получения первого полицейского-пилота вертолета в начале 2020 года. В то же время мы должны объявить конкурс на замещение вакантных должностей не позднее июля 2018», — заявил Князев.
По его словам, поиск и подготовка личного состава для такой службы — весьма длительный процесс.
Украинская полиция с момента своего основания получила японские автомобили. Однако в первый же день работы Нацполиции, несколько машин попало в аварию. Позже неаккуратное вождение украинских полицейских стало притчей во языцех.
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