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Эксперты: Борьба с коррупцией на Украине не дает результата
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Эксперты: Борьба с коррупцией на Украине не дает результата 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Накануне сдачи деклараций о доходах, НАПК остается без руководства. Сегодня заканчивается срок полномочий главы этой структуры Натальи Корчак. По ее словам, она «не держится за кресло».
«Несмотря на независимость этого органа, сотрудники, которые работают там, ничего не делают. Общество не видит института, который бы выполнял поставленную перед ними задачу», — заявил замглавы комитета ВР по борьбе с коррупцией депутат Борислав Береза на канале «112 Украина».
Сегодня на заседании НАПК должен быть избран новый руководитель. Как сообщил журналистам Береза, предложена кандидатура экс-руководителя Мелитопольской государственной администрацией Александра Мангула.
В СМИ появилась информация, что он является креатурой президента Порошенко. Назначение Мангула станет реваншем президентской политической силы, так как Корчак считают близкой к партии «Народный фронт».
«НАПК в начале своей работы имела огромный кредит доверия от общества. Этот орган должен был заниматься рутинной технократичной работой по проверке деклараций государственных чиновников и высоких должностных лиц. Это была одна сторона их работы. А другая — политическая, в ходе которой они должны были дать оценку декларациям чиновников и законности их доходов. Ни одну из поставленных задач ни один антикоррупционный орган не выполнил», — заявил политолог Ярослав Павловский.
Украина входит в число самых коррумпированных стран мира. Для борьбы с коррупцией в 2014 году были созданы спецорганы НАПК, САП, НАБУ, задачами которых было выявление, расследование и привлечение к ответственности виновных в незаконном обогащении чиновников. Однако ни один орган не справился с поставленной задачей.
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