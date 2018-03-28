Эксперты: Борьба с коррупцией на Украине не дает результата

Накануне сдачи деклараций о доходах, НАПК остается без руководства. Сегодня заканчивается срок полномочий главы этой структуры Натальи Корчак . По ее словам, она «не держится за кресло».

«Несмотря на независимость этого органа, сотрудники, которые работают там, ничего не делают. Общество не видит института, который бы выполнял поставленную перед ними задачу», — заявил замглавы комитета ВР по борьбе с коррупцией депутат Борислав Береза на канале «112 Украина ».

Сегодня на заседании НАПК должен быть избран новый руководитель. Как сообщил журналистам Береза, предложена кандидатура экс-руководителя Мелитопольской государственной администрацией Александра Мангула.

В СМИ появилась информация, что он является креатурой президента Порошенко. Назначение Мангула станет реваншем президентской политической силы, так как Корчак считают близкой к партии «Народный фронт».

«НАПК в начале своей работы имела огромный кредит доверия от общества. Этот орган должен был заниматься рутинной технократичной работой по проверке деклараций государственных чиновников и высоких должностных лиц. Это была одна сторона их работы. А другая — политическая, в ходе которой они должны были дать оценку декларациям чиновников и законности их доходов. Ни одну из поставленных задач ни один антикоррупционный орган не выполнил», — заявил политолог Ярослав Павловский

Украина входит в число самых коррумпированных стран мира. Для борьбы с коррупцией в 2014 году были созданы спецорганы НАПК, САП, НАБУ, задачами которых было выявление, расследование и привлечение к ответственности виновных в незаконном обогащении чиновников. Однако ни один орган не справился с поставленной задачей.