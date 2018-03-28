Ещё
Госпогранслужба Украины сообщила о российском курсанте института ФСБ, попросившем убежище в стране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Госпогранслужба Украины сообщила о российском курсанте института ФСБ, попросившем убежище в стране 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Государственная пограничная служба Украины утверждает, что российский военный попросил политического убежища в стране. В  Facebook
ведомства появилось видео, из которого следует, что с прошением о статусе беженца к украинским властям обратился курсант третьего курса Голицынского пограничного института Федеральной службы безопасности РФ Сергей Удовиченко.
По данным Киева, россиянин 1997 года рождения на днях прибыл на украинский автомобильный погранпункт Гоптовка из Белгородской области. Молодой человек назвался военнослужащим ФСБ и попросил считать себя политическим беженцем.
Во время опроса и изучения документов было установлено, что Удовиченко действительно учится на третьем курсе в институте ФСБ. «В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России», — говорится в сообщении.
20-летний россиянин рассказал, что втайне от руководства института неоднократно принимал участие в митингах оппозиции в Москве, а после выборов президента 18 марта окончательно решил эмигрировать на Украину.
Из ответов молодого человека следует, что около трех месяцев назад он стал замечать слежку за собой, его страницы в соцсетях блокировались «российскими спецслужбами». В итоге Удовиченко решил уехать из России.
На Украине экс-курсант планирует, по его словам, «жить, учиться, работать». В настоящее время решается вопрос о предоставлении Сергею Удовиченко статуса беженца, отметили в украинской погранслужбе.
Информацию о прошении Удовиченко изданию
"Укринформ"
и другим СМИ подтвердил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.
Как сообщает
Infox, Слободян отметил, что пока трудно делать какие-то прогнозы, но если не будет осложнений, то через несколько недель Удовиченко получит запрошенный им статус беженца.
Голицынский пограничный институт ФСБ — федеральное государственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования. Одно из старейших военно-учебных заведений Погранслужбы России. Институт готовит офицеров и прапорщиков Пограничной службы ФСБ. Расположен в подмосковном городе Голицыно.
Newsru.com: последние новости
На главреда читинского "Московского комсомольца" завели уголовное дело из-за фото с флагом Украины Савченко, задержанная по обвинению в организации госпереворота на Украине, объявила голодовку "Нафтогаз" на переговорах отклонил предложения "Газпрома" о расторжении контрактов по транзиту и поставкам газа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово460
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев104
Умер Виктор Калашников28
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово140
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1096
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика В мире
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение