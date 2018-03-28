Госпогранслужба Украины сообщила о российском курсанте института ФСБ, попросившем убежище в стране

Государственная пограничная служба Украины утверждает, что российский военный попросил политического убежища в стране. В Facebook

ведомства появилось видео, из которого следует, что с прошением о статусе беженца к украинским властям обратился курсант третьего курса Голицынского пограничного института Федеральной службы безопасности РФ Сергей Удовиченко.

По данным Киева, россиянин 1997 года рождения на днях прибыл на украинский автомобильный погранпункт Гоптовка из Белгородской области . Молодой человек назвался военнослужащим ФСБ и попросил считать себя политическим беженцем.

Во время опроса и изучения документов было установлено, что Удовиченко действительно учится на третьем курсе в институте ФСБ. «В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России», — говорится в сообщении.

20-летний россиянин рассказал, что втайне от руководства института неоднократно принимал участие в митингах оппозиции в Москве , а после выборов президента 18 марта окончательно решил эмигрировать на Украину.

Из ответов молодого человека следует, что около трех месяцев назад он стал замечать слежку за собой, его страницы в соцсетях блокировались «российскими спецслужбами». В итоге Удовиченко решил уехать из России.

На Украине экс-курсант планирует, по его словам, «жить, учиться, работать». В настоящее время решается вопрос о предоставлении Сергею Удовиченко статуса беженца, отметили в украинской погранслужбе.

Информацию о прошении Удовиченко изданию

и другим СМИ подтвердил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян

Как сообщает

Infox, Слободян отметил, что пока трудно делать какие-то прогнозы, но если не будет осложнений, то через несколько недель Удовиченко получит запрошенный им статус беженца.