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Украинские власти поставили мировой рекорд по обыскам
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Украинские власти поставили мировой рекорд по обыскам 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет интернет-издание «Деловая столица», заявил на пресс-конференции депутат Верховной Рады, представитель Кабинета министров в украинском парламенте Вадим Денисенко.
«Ежегодно у нас происходит более 80 тысяч обысков у бизнесменов. Это в 20 раз больше, чем в Германии. Это мировой рекорд», — заявил Денисенко.
«Во всем более-менее цивилизованном мире Украина абсолютный рекордсмен по обыскам», — добавил он.
При этом, по словам Денисенко, в этом вопросе в Украине наблюдается прогрессия, за последнее время количество обысков выросло в два раза.
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