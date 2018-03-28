Украинские власти поставили мировой рекорд по обыскам

«Ежегодно у нас происходит более 80 тысяч обысков у бизнесменов. Это в 20 раз больше, чем в Германии . Это мировой рекорд», — заявил Денисенко.

«Во всем более-менее цивилизованном мире Украина абсолютный рекордсмен по обыскам», — добавил он.

При этом, по словам Денисенко, в этом вопросе в Украине наблюдается прогрессия, за последнее время количество обысков выросло в два раза.