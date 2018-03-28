Украинские власти поставили мировой рекорд по обыскам 

Об этом, как пишет интернет-издание «Деловая столица», заявил на пресс-конференции депутат Верховной Рады, представитель Кабинета министров в украинском парламенте Вадим Денисенко.
«Ежегодно у нас происходит более 80 тысяч обысков у бизнесменов. Это в 20 раз больше, чем в Германии. Это мировой рекорд», — заявил Денисенко.
«Во всем более-менее цивилизованном мире Украина абсолютный рекордсмен по обыскам», — добавил он.
При этом, по словам Денисенко, в этом вопросе в Украине наблюдается прогрессия, за последнее время количество обысков выросло в два раза.