Цены вверх: На Украине резко подорожали социальные продукты

Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра от Минэкономики

В течение последнего месяца в Украине наблюдалось снижение цены на яйца, курятину и гречку. Вместе с тем, другие социальные продукты, в частности, овощи и свинина, значительно подорожали.

Капуста прибавила в цене 50,3%, свекла — 49,3%, свинина — 9,6%, макароны — 7,7%.

Ранее в Антимонопольном комитете заявляли, что на росте цен якобы сказалось увеличение производственных затрат. В частности, траты на оплату труда, и стремительное восстановление потребительского спроса.