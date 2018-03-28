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Цены вверх: На Украине резко подорожали социальные продукты
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Цены вверх: На Украине резко подорожали социальные продукты 

Украина.ру 59 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра от Минэкономики.
В течение последнего месяца в Украине наблюдалось снижение цены на яйца, курятину и гречку. Вместе с тем, другие социальные продукты, в частности, овощи и свинина, значительно подорожали.
Капуста прибавила в цене 50,3%, свекла — 49,3%, свинина — 9,6%, макароны — 7,7%.
Ранее в Антимонопольном комитете заявляли, что на росте цен якобы сказалось увеличение производственных затрат. В частности, траты на оплату труда, и стремительное восстановление потребительского спроса.
15 марта генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что цены на социальные продукты за февраль увеличились на 70%. По словам Дорошенко, в марте ситуация с ценами немного стабилизировалась, но в апреле цены вновь продолжат бурный рост. Причина этого не увеличение оплаты труда, а девальвация гривны.
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