Украинский премьер выразил соболезнования России

«Хотел бы выразить соболезнования всем родным и близким», — передает ТАСС слова Гройсмана.

Он подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не произошли на Украине.

Украинский премьер поручил государственной службе по ЧС, совместно с МВД и властями на местах провести широкомасштабные проверки всех учреждений, где возможно массовое скопление людей.

«Сегодня мы даем поручение МВД, ГСЧС, местным органам власти начать масштабную проверку торговых центров, кинотеатров, клубов, детсадов, школ и других мест массового скопления людей», — сказал Гройсман.

Он поручил обратить особое внимание на исправность работы систем пожаротушения.

«Мне не нужны ваши штрафы, мне нужна безопасность людей, мне нужно, чтобы люди не попали в ловушку огня или других угроз», — сказал он.

Напомним, при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово в воскресенье погибли 64 человека.

В соцсетях и мессенджерах сразу после трагедии появилась информация о том, что при пожаре погибли сотни людей. Непроверенные данные начали распространять многие блогеры.

Во вторник жители Кемерово устроили митинг в центре города с требованием назвать «настоящее» число погибших. В ответ на это мэр города Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел. Инициативная группа вернулась на митинг и подтвердила, что при пожаре в ТРК погибли 64 человека.

Позже выяснилось, что информацию о сотнях жертв распространил украинский пранкер Евгений Вольнов. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Вольнове и его поступке.