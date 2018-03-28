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Украина потеряла 10% трудовых ресурсов
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Украина потеряла 10% трудовых ресурсов 

Украина.ру 28 минут назад
Фото: Украина.ру
Больше всего украинцев выезжает на заработки в Польшу, Словакию и Чехию. Основная причина — более высокая заработная плата в этих странах.
За прошлый год гастарбайтеры перечислили на Украину из Польши около 100 млрд гривен, что составляет от 4% ВВП Украины.
Несмотря на неквалифицированный и тяжелый труд, двенадцатичасовой рабочий день, количество желающих уехать на заработки не уменьшается — сообщает канал «Espreso.TV»
Согласно данным социологических исследований группы «Рейтинг», 77% выезжающих выполняют физическую работу и только 3% — интеллектуальную. Женщины в основном работают в сфере обслуживания — уборка и уход. В Польше количество выданных приглашений на работу уже превысило 1,7 млн в прошлом году. Причем через легальные компании трудоустроено только 12,4 тысячи человек.
«Большинство украинцев трудоустраиваются через серые компании или пользуются услугами незаконного бизнеса и мошенников», — сообщил журналистам руководитель гражданского объединения «Всеукраинской ассоциации международного трудоустройства» Василий Воскобойников. Он заявил, что на Украине вопросами посредничества в трудоустройстве занимаются маленькие компании, чаще всего частные предприниматели.
В то же время украинский бизнес испытывает огромный кадровый дефицит.
«За последний год страна потеряла до 10% трудовых ресурсов. Бизнес испытывает недостачу рабочих рук и это сказывается на его конкурентоспособности», — заявил эксперт ассоциации Борис Кушнир.
Он пояснил, что остановить миграцию запретами и ограничениями невозможно, до тех пор, пока государство не создаст условия для достойной жизни внутри страны.
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